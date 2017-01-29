  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185958 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 20:31 الاقسام: محليات  
المرجع سبحاني: حماية آية الله قاسم أمرٌ لازم

المرجع سبحاني: حماية آية الله قاسم أمرٌ لازم

أكد المرجع آية الله الشيخ جعفر السبحاني أن حماية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أمرٌ لازم، قائلاً: “هو علمٌ للشيعة، قوامٌ للمسلمين الشيعة، عمادٌ للمسلمين الشيعة يجب حفظه”معتبراً ان المساس به يوجب ضررا كثيرا.

وفي لقاء مع وفد من فضلاء الحوزة العلمية البحرانية في مدينة قم المقدسة قال آية الله السبحاني أن السكوت والتراجع للوراء غير صحيح بعد هذه التضحيات..والتراجع إلى الوراء حرام، مؤكداً أنه “لو كنت في البحرين لذهبت -وجلست- إلى بيته حفظه الله تعالى”.

وأكد آية الله السبحاني “لست غافلا عما يجري في البحرين، تأتي لنا الأخبار، وما يجري في البحرين من نوائب، ولكن الذي بيدنا الدعاء، لعل الدعاء يقصم ظهر الظالم إن شاء الله تبارك وتعالى”. وختم بأن سماحة آية الله قاسم “كانت خطاباته هادئة عاقلة، يعني لو كان للحكومة عقل لكانت تعمل بخطاباته.. خطاباته مفيدة”.

وأوصى الشيخ سبحاني بـ”حفظ الثورة، وأن تكون الثورة حيّة في القلوب، في الأرواح، في الجماعات، ولكن بطريق وسط لا ينتهي إلى استنزاف القوى”.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0695 sec