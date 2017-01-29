أكد المرجع آية الله الشيخ جعفر السبحاني أن حماية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أمرٌ لازم، قائلاً: “هو علمٌ للشيعة، قوامٌ للمسلمين الشيعة، عمادٌ للمسلمين الشيعة يجب حفظه”معتبراً ان المساس به يوجب ضررا كثيرا.

وفي لقاء مع وفد من فضلاء الحوزة العلمية البحرانية في مدينة قم المقدسة قال آية الله السبحاني أن السكوت والتراجع للوراء غير صحيح بعد هذه التضحيات..والتراجع إلى الوراء حرام، مؤكداً أنه “لو كنت في البحرين لذهبت -وجلست- إلى بيته حفظه الله تعالى”.

وأكد آية الله السبحاني “لست غافلا عما يجري في البحرين، تأتي لنا الأخبار، وما يجري في البحرين من نوائب، ولكن الذي بيدنا الدعاء، لعل الدعاء يقصم ظهر الظالم إن شاء الله تبارك وتعالى”. وختم بأن سماحة آية الله قاسم “كانت خطاباته هادئة عاقلة، يعني لو كان للحكومة عقل لكانت تعمل بخطاباته.. خطاباته مفيدة”.

وأوصى الشيخ سبحاني بـ”حفظ الثورة، وأن تكون الثورة حيّة في القلوب، في الأرواح، في الجماعات، ولكن بطريق وسط لا ينتهي إلى استنزاف القوى”.