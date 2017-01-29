أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو على ضرورة تطوير التعاون الشامل مع إيران مشيداً بالتاريخ والحضارة العريقة لإيران.

وخلال إستقباله سفير إيران دى بودابست غلام علي رجبي يزدي أشار سيارتو الى إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين إيران وهنغاريا الذي سيعقد قريباً في بودابست وقال: لقد إتخذنا التدابير اللازمة لإنجاح إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة مشيراً الى أن بودابست تنتظر وصول وزير الإقتصاد والمالية الإيراني طيب نيا والوفد المرافق له.

وشدد الوزير الهنغاري على ضرورة إقرار السلام في سوريا وقال إن التعاون الروسي الإيراني التركي لعب دورا مهما في إقرار وقف إطلاق النار في سوريا معتبراً إن الحوار سيهيأ الأرضية لإستمرار هذا الوضع والتوصل الى حلول لإنهاء هذه الأزمة.

ولفت الى أن القرار بشأن من يحكم سوريا هو بيد الشعب السوري وعلى الآخرين أن لا يتدخلوا في هذا الأمر.

وأشار الى دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة هنغاريا مؤكداً على ضرورة إجراء هذه الزيارة قريباً.

من جانبه أشار سفير إيران دى بودابست غلام علي رجبي يزدي الى أن من أولويات سفارته، تنفيذ الإتفاقيات والعقود الموقعة بين البلدين.

وأشار الى وجود ألف و500 طالب إيراني يدرسون في الجامعات الهنغارية لافتاً الى أن الأرضية العلمية والثقافية تشكل مجالاً للتعاون بين البلدين.