قال عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية كاظم جلالي، ان فلسطين لازالت القضية الاولى للعالم الاسلامي منوها الى ان العالم الاسلامي يعاني اليوم من التفرقة والطائفية .

وعلي هامش اعمال مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في العاصمة المالية باماكو، التقى جلالي رئيس المجلس الوطني النيجري اوسيني تيني وابلغه تحيات رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وقال ان العلاقات البرلمانية بين البلدين بمستوى جيد مما تمهد للمزيد من التعاون بين البلدين.

واشار الى ان العديد من المناطق في العالم تتعرض لتهديد الجماعات الارهابية، و ان الدول الاسلامية بحاجة الى الوقوف جنبا الى جنب لمعالجة هذه المشاكل عن طريق الحوار.

وصرح جلالي وهو عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان افريقيا تعاني من الارهاب ايضا، لذا يتعين البحث عن حلول مشتركة لمكافحة الارهاب الذي يهدد العالم الاسلامي والمجتمع الدولي برمته.

وتطرق الى تجاهل القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الاساسية للعالم الاسلامي، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعمل على تنظيم مؤتمر حول فلسطين في غضون الشهر القادم بمشاركة العديد من الدول الاسلامية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية، ان الهدف من اقامة المؤتمر، لاتحاد الدول الاسلامية امام الكيان الصهيوني وايجاد حل لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وصرح جلالي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تنعم بالأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، و ان الأمن في المنطقة بحاجة الى انسحاب القوات الاجنبية لتتمكن دول المنطقة وبالتعاون مع بعضها البعض من اتخاذ الاجراءات المناسبة لتعزيز الاستقرار .

واضاف ان مجلس الشورى الاسلامي وفي اطار التعاون مع الدول الاسلامية يسعى الى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع الدول الاسلامية.

بدوره قال رئيس المجلس الوطني النيجري، اننا ومن خلال تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع البرلمان الايراني، نسعى الى تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

واشار اوسيني تيني الى اقامة مؤتمر طهران الدولي السادس لدعم فلسطين، وقال ان المؤتمر يسهم في ايجاد افضل الحلول للقضية الفلسطينية.

واشار الى جرائم الارهابيين في المنطقة والعالم، وقال ان على جميع الدول الاسلامية ان تتعاون لمكافحة الظلم والارهاب.