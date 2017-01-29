قال قائد قوات حرس الحدود الايرانية العميد قاسم رضائي ان اولوية قواته تتمثل بالحفاظ على الحدود ومكافحة عمليات التهريب والحد من التجاوزات الحدودية والسرقات البحرية وتطوير السفن.

واضاف قاسم رضائي، في تصريح ادلى به خلال اجتماع قادة قوات خفر السواحل في محافظة هرمزكان يوم السبت على هامش تفقده للقوات، انه يجب تكريس الاهتمام على الخطوط الامامية في المناطق الحدودية والرقابة من اجل الحد من التجاوزات الحدودية والتنقل غير الشرعي في هذه المناطق.

وتابع: انه ينبغي نقل مهام قوات خفر السواحل من المناطق الساحلية بإتجاه اعماق البحر ومناطق الحدود البحرية.

واكد على ضرورة تأسيس وحدات بحرية مقاتلة لتعزيز قوات خفر السواحل في البلاد، موضحا أنه بتأسيس مثل هذه الوحدات في المناطق الحدودية والاستفادة من المقرات الحدودية العائمة لتنفيذ عمليات الرصد والرقابة فان المهام المناطة سيحالفها المزيد من الموفقية.

واعتبر ان نشاطات خفر السواحل سيحالفها المزيد من النجاحات كلما ابتعدت عن المناطق الساحلية باتجاه البحر.