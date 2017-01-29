طالبت وزيرة الإعلام الباكستاني مريم أورنغزيب يوم السبت بتعزيز التعامل الإعلامي مع إيران و اعتبرت التعاون بين البلدين في هذا المجال سببا لتوطيد العلاقات.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستاني في لقاءها مع السفير الإيراني بإسلام آباد مهدي هنردوست إن الإعلام بإمكانه أن يؤدي دورا حيويا في تنمية المصالح الثنائية لإيران وباكستان كبلدين صديقين وشقيقين.

وأوضحت الوزيرة الباكستانية أن بلدها حريص على تنمية التبادلات الثقافية و علاقات الشعبين لترسيخ العلاقات الثقافية.

وشددت اورنغزيب على أن باكستان ترحب بأي مبادرة إيرانية لتوطيد العلاقات الثقافية الثنائية.

وقالت إن اسلام اباد تهتم كثيرا بعلاقتها مع إيران، وتعتبر إيران جارة قريبة ومهمة.

وأكدت المسؤولة الباكستانية على ضرورة تعاون البلدين على صعيد إنتاج الأفلام والمسلسلات المشتركة والأفلام الوثائقية لكي يتعرف الشعبان الإيراني والباكستاني احدهما على الآخر.

بدوره أعرب السفير الإيراني في باكستان عن ارتياحه للرؤى الإيجابية للوزيرة الباكستانية مشددا على ضرورة تعاون البلدين في مختلف المجالات الثقافية ومنها الإعلام ووجه دعوة الى وزيرة الإعلام الباكستاني لزيارة طهران والتي جوبهت بالترحيب والقبول من جانبها.