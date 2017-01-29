أصدر رئيس الجمهوية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني قرارا عيّن بموجبه رئيس جامعة "اعداد المدرسين" محمد تقي احمدي رئيسا للجنة التقرير الوطني لدراسة حادثة مبنى "بلاسكو"، وطلب منه تقديم تقرير بهذا الخصوص في غضون شهرين.

وقال الرئيس روحاني في القرار، انه وفي ضوء حادثة اشتعال النيران وانهيار مبنى "بلاسكو" في وسط طهران، التي شهدت روح التضحية والايثار من قبل الاطفائيين الشجعان وبرزت من خلالها المشاعر العامة للشعب الايراني في دعم المتضررين والوحدة والتلاحم الوطني في مواجهة التحديات، وبغية اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع احداث مماثلة وتعزيز قدرة البلاد في ادارة الازمة، فانني ارى لزاما تشكيل اللجنة الخاصة للتقرير الوطني لحادثة مبنى "بلاسكو" برئاستكم وتقديم التقرير الوطني في غضون شهرين مع "دراسة اسباب وعوامل نشوب النيران وانهيار المبنى" و"كيفية ادارة الحادث" و"كيفية التنسيق بين الاجهزة المسؤولة في ادارة الازمة" و"سبل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الاحداث" و"اجراء الاصلاحات البنيوية والادارية اللازمة".

في سياق آخر أعلن مسؤول النيابة الجنائية بطهران محمد شهرياري بأن البحث جار عن جثامين افراد مفقودين في حادثة انهيار مبنى "بلاسكو" بطهران.

وقد اعيد فتح شارع جمهوري اسلامي اليوم بعد 9 أيام من هذه الحادثة الأليمة.

وقال شهرياري في تصريح لوكالة انباء "فارس" انه رغم الانتهاء من عملية ازالة انقاض مبنى "بلاسكو" بطهران، الا ان البحث مازال جاريا عن جثامين افراد مفقودين بين الانقاض التي تم نقلها الى مكان آخر.

هذا وسيشيع أهالي العاصمة الايرانية طهران جثامين شهداء رجال الاطفاء الابطال، الذين قضوا اثناء انهيار مبنى بلاسكو، غداً الأحد.

وأعلن رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، في رسالة وجهها الى الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، ان مراسم تشييع جثامين هؤلاء الابطال ستقام الأحد.

وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي بهروز نعمتي ان رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي لن يحضرا في الجلسة العلنية لمجلس الشورى غداً الأحد بسبب حضورهما في مراسم تشييع جثامين شهداء رجال الاطفاء الشجعان.

واضاف نعمتي ان رئيس بلدية طهران ووزير الداخلية سيحضران في المجلس في الايام المقبلة للادلاء بايضاحات حول وقوع الحادثة.

ويشار الى ان محمد باقر قاليباف كان مقررا حضوره في الجلسة العلنية للمجلس الأحد للادلاء بايضاحات حول حادثة الحريق الذي نشب في مبنى بلاسكو التجاري وسط طهران قبل عشرة ايام.

يشار الى ان مبنى "بلاسكو" (17 طابقا) القديم والمعروف في وسط طهران قد اندلعت النيران فيه اولا في طوابقه العليا صباح الخميس قبل الماضي وبعد عدة ساعات اي قبل الظهر انهار المبنى فجأة وتحول الى انقاض.