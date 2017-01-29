وجاء في البيان، انه وفي ظل العناية الالهية والهمم والجهود المستمرة لعلماء وخبراء المنظمة، فقد تم على اعتاب عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية وفي سياق مواصلة البرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية، بدء مرحلة مهمة من مسيرة تحقيق وتطوير اجهزة الطرد المركزي المتطورة IR8 مع ضخ الغاز UF6 فيها.

واضاف: إن هذه المرحلة المهمة في ابحاث وتطوير التخصيب تأتي في مسار توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية المبنية على الاستمرار من دون قيود للابحاث والتطوير وبناء على حقوق وتعهدات بلادنا في اطار برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).

وتعتبر اجهزة الطرد المركزي IR8 من اكثر اجهزة الطرد المركزي المصممة والمصنّعة من قبل علماء بلادنا تطورا والتي تخطت اختباراتها الميكانيكية خلال الاعوام الثلاثة الماضية بنجاح. طاقة التخصيب لهذه الاجهزة تبلغ نحو 20 ضعفا لاجهزة الطرد المركزي من الجيل الاول IR1 التي تقوم حاليا بعملية الانتاج.

وقدمت منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهذا التطور المهم في الصناعة النووية الايرانية، التهنئة لسماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية والشعب الايراني، مؤكدة من جديد على مواصلة انشطة الابحاث والتطوير في جميع المجالات النووية السلمية ومنها التخصيب على اساس البرنامج الصناعي لانتاج مختلف انواع الوقود لمفاعلات الابحاث والقدرة في اطار برنامج العمل المشترك (الاتفاق النووي) من دون توقف وعلى اساس البرامج المخطط لها.

وكان قد ورد في التقرير الرابع لوزارة الخارجية الايرانية الى لجنة الامن القومي البرلمانية قبل ايام، بانه سيتم البدء قريبا باختبار غاز اليورانيوم على اجهزة الطرد المركزي IR8 بعد ازالة العقبات وتحضير هذه الاجهزة.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي قد اعلن قبل نحو عام ونصف العام في مؤتمر صحفي حول اجهزة الطرد المركزي IR8، ان الاختبارات الميكانيكية لهذه الاجهزة قد انطلقت قبل عامين (في ذلك الحين) ومازلنا نعمل عليها. نأمل بأن نتمكن في غضون العام القادم من ضخ غاز اليورانيوم في هذه الاجهزة وان نشغّل السلسلات الوسطى شيئا فشيئا.