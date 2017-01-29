في مقابلة خاصة مع الوفاق

الوفاق/خاص/مختار حداد - بالرغم من أزمة الجماعات الارهابية التي تعاني منها بعض بلدان المنطقة، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبفضل رجال الأمن وقواتها المسلحة منعت تسلل هذه الجماعات الى الاراضي الايرانية وأحبطت جميع محاولاتها لزعزعة الأمن في البلاد.

وتعد ايران اليوم دولة آمنة ومحصنة امام خطر الجماعات الارهابية بالرغم من ان العديد من الدول الغربية شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات ارهابية خطيرة.

ويشهد العراق وسوريا منذ سنوات عدة عمليات واسعة لمكافحة الارهاب ودحره، وفي هذا الاطار وصل العراق الى مراحل متقدمة حيث تم تحرير جميع المناطق الذي كان احتلها داعش الارهابي، والموصل الان على وشك التحرير.

ونظراً لهروب الارهابيين من المناطق العراقية المحررة، هناك اجراءات تتخذها دول الجوار ومنها ايران لمنع تسلل هؤلاء الارهابيين اليها.

ولبحث هذا الموضوع سألت الوفاق مساعد وزير الداخلية العميد حسين ذوالفقاري عن اجراءات ايران للحيلولة دون دخول الارهابيين الى اراضيها في ظل العمليات الجارية في العراق، فأجاب قائلاً: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تراقب حدودها ومنذ بدء الاحداث في المنطقة.

وأضاف: لدى ايران اشراف أمني كامل على هذه المواضع وتراقب المنطقة لمنع تسلل هؤلاء الى أراضيها.

وقال مساعد وزير الداخلية: اتخذنا في هذا المجال الاجراءات اللازمة وقد حاول البعض من الارهابيين دخول البلاد عبر البراري وكانوا قلة لم يصل عددهم الى عدد أصابع اليد وقد تم التصدي لهم.

وذكر العميد ذوالفقاري أن ايران تسيطر كاملاً على حدودها فرجال الأمن والقوات المسلحة لم يسمحوا لأي أحد من دخول البلاد لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وبشأن فتح معبر خسروي الحدودي بين ايران والعراق لمرور الزوار قال مساعد وزير الداخلية الايراني: اذا قام العراق بتأمين تلك المنطقة فنحن مستعدون للمساعدة في هذا المجال وسوف يتم فتح المعبر لمرور الزوار في مراسم أربعينية الامام الحسين عليه السلام في العام الهجري الشمسي القادم.