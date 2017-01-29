التقى عصر اليوم فريقا برسبوليس وصبا قم وعلى ملعب يادكار إمام (ره) في مدينة قم المقدسة ضمن الدور التاسع عشر من بطولة الدوري الممتاز بكرة القدم في ايران.

لم يقدم الفريقان مستوى جيداً خلال الشوط الاول، ما عدا تبادل بعض الهجمات التي لم تثمر عن نتيجة ايجابية تذكر، لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي صفر – صفر.

في الشوط الثاني من المباراة وفي الدقيقة 54 أهدر مهاجم برسبوليس هدفا محققا بعد مناولة رائعة له وهو بمواجهة مرمى صبا قم. وعند الدقيقة 72 سجل برسبوليس هدفا بعد أن ارتطمت الكرة بمدافع صبا قم. وأضاف برسبوليس هدفه الثاني من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 81 من المباراة التي انتهت بنتيجة تقدم الفريق الطهراني بالهدفين وليحافظ بها برسبوليس على صدارة الدوري برصيد 44 نقطة.

* ومن نتائج المباريات الاخرى لهذا الدور:

کسترش فولاد صفر – ذوب آهن صفر

سباهان اصفهان صفر- صنعت نفت آبادان صفر

نفت طهران 1 – استقلال خوزستان 1

فولاد خوزستان صفر – سياه جامكان صفر

بديده صفر – سايبا 1

