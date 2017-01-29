  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185947 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 19:00 الاقسام: رياضة  
فريق برسبوليس يتغلب على فريق صبا قم بهدفين دون رد
ضمن الدور التاسع عشر لبطولة الدوري الممتاز بكرة القدم

فريق برسبوليس يتغلب على فريق صبا قم بهدفين دون رد

التقى عصر اليوم فريقا برسبوليس وصبا قم وعلى ملعب يادكار إمام (ره) ضمن الدور التاسع عشر من بطولة الدوري الممتاز بكرة القدم في ايران.

التقى عصر اليوم فريقا برسبوليس وصبا قم وعلى ملعب يادكار إمام (ره) في مدينة قم المقدسة ضمن الدور التاسع عشر من بطولة الدوري الممتاز بكرة القدم في ايران.
لم يقدم الفريقان مستوى جيداً خلال الشوط الاول، ما عدا تبادل بعض الهجمات التي لم تثمر عن نتيجة ايجابية تذكر، لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي صفر – صفر.
في الشوط الثاني من المباراة وفي الدقيقة 54 أهدر مهاجم برسبوليس هدفا محققا بعد مناولة رائعة له وهو بمواجهة مرمى صبا قم. وعند الدقيقة 72 سجل برسبوليس هدفا بعد أن ارتطمت الكرة بمدافع صبا قم. وأضاف برسبوليس هدفه الثاني من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 81 من المباراة التي انتهت بنتيجة تقدم الفريق الطهراني بالهدفين وليحافظ بها برسبوليس على صدارة الدوري برصيد 44 نقطة.
* ومن نتائج المباريات الاخرى لهذا الدور:
کسترش فولاد صفر – ذوب آهن صفر
سباهان اصفهان صفر- صنعت نفت آبادان صفر
نفت طهران 1 – استقلال خوزستان 1
فولاد خوزستان صفر – سياه جامكان صفر
بديده صفر – سايبا 1
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0682 sec