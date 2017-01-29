واضاف عنايتي في حديث للصحفيين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بتطبيق منهجية الحوار، مؤكدا ان هذه الرسالة تفسح المجال امام توثيق التعاون الاقليمي وستأتي بنتائج ايجابية.

وتابع قائلاً: إن مبادرة امير الكويت بارسال هذه الرسالة ستفتح آفاقا مستقبلية للإقليم وستحقق نتائج مفيدة في المستقبل القريب.

واضاف: إن هذه الرسالة تؤكد ان الحوار والتفاهم سيكون مفتاحا لتسوية كثير من الازمات التي تعصف بالمنطقة كما ان ايران تعتقد إنه يمكن حل الملفات الاقليمية اعتمادا على مبدأ الحوار.

وتأكيدا على اهتمام ايران بالحوار طريقاً لتسوية المشاكل الإقليمية أضاف: تسلّمنا رسالة اخوية من امير الكويت ونسعى الى تقوية شوكة العلاقات الاقليمية وتوفيق الرؤى في كل ما يطرأ على الساحة ونعتبرها خطوة هامة نحو بناء جسور المودة والوداد بين دول المنطقة وقد فاتت بعض الفرص كان اغتنامها في وقتها مكاسب للإقليم وشعوبه ودوله.

واستطرد بالقول: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية هي التي مدت ولاتزال تمدّ يد الاخوة الى اصدقائها وتؤكد على عمل جماعي للنهوض بالاقليم.

يذكر ان الشيخ صباح الخالد وصل الاربعاء الماضي الى طهران في زيارة استغرقت يوما واحدا وسلم رسالة امير الكويت للرئيس روحاني.





