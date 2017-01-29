  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185944 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: محليات  
السفير عنايتي: رسالة امير الكويت للرئيس روحاني خطوة مهمة لتطوير العلاقات بين البلدين

السفير عنايتي: رسالة امير الكويت للرئيس روحاني خطوة مهمة لتطوير العلاقات بين البلدين

أكد سفير ايران لدى الكويت علي رضا عنايتي، على أهمية خلق الاجواء الودية في العلاقات بين طهران ومجلس التعاون واصفا الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد للرئيس حسن روحاني بانها خطوة مهمة وقيمة.

واضاف عنايتي في حديث للصحفيين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بتطبيق منهجية الحوار، مؤكدا ان هذه الرسالة تفسح المجال امام توثيق التعاون الاقليمي وستأتي بنتائج ايجابية.
وتابع قائلاً: إن مبادرة امير الكويت بارسال هذه الرسالة ستفتح آفاقا مستقبلية للإقليم وستحقق نتائج مفيدة في المستقبل القريب.
واضاف: إن هذه الرسالة تؤكد ان الحوار والتفاهم سيكون مفتاحا لتسوية كثير من الازمات التي تعصف بالمنطقة كما ان ايران تعتقد إنه يمكن حل الملفات الاقليمية اعتمادا على مبدأ الحوار.
وتأكيدا على اهتمام ايران بالحوار طريقاً لتسوية المشاكل الإقليمية أضاف: تسلّمنا رسالة اخوية من امير الكويت ونسعى الى تقوية شوكة العلاقات الاقليمية وتوفيق الرؤى في كل ما يطرأ على الساحة ونعتبرها خطوة هامة نحو بناء جسور المودة والوداد بين دول المنطقة وقد فاتت بعض الفرص كان اغتنامها في وقتها مكاسب للإقليم وشعوبه ودوله.
واستطرد بالقول: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية هي التي مدت ولاتزال تمدّ يد الاخوة الى اصدقائها وتؤكد على عمل جماعي للنهوض بالاقليم.
يذكر ان الشيخ صباح الخالد وصل الاربعاء الماضي الى طهران في زيارة استغرقت يوما واحدا وسلم رسالة امير الكويت للرئيس روحاني.


 

الشيخ صباح الخالد ملتقياً الرئيس حسن روحانيالشيخ صباح الخالد ملتقياً الرئيس حسن روحاني
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8081 sec