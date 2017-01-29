وقال الضابط العراقي "حيدر فاضل" الذي يعمل في القوات الخاصة، لوكالة "أسوشیتدبرس": لقد فحص الخبراء الفرنسيون الأسبوع الماضي المواد التي عثرنا عليها، وأكدو أنها غاز الخردل.



وتابع فاضل للوكالة: لقد عرضت القوات العراقية المخازن التي تم العثور عليها شرقي الموصل، وقام المراسلون بتصوير المخازن المليئة بالكيماوي وصواريخ أرض-أرض اوكرانية الصنع.



كما تداول مختصون بالشأن الأمني على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقية عثرت على قنابل وصواريخ يعتقد انها تحتوي على غاز الخردل وغاز السارين في احدى مستودعات داعش بأيسر الموصل.



وتظهر الصور اجتماع قادة وعناصر من العمليات الخاصة داخل مستودع يحتوي على صواريخ يبدو انها ليست مصنعة محليا، وتمتاز بطريقة حفظ مغاير عمّا يقوم به التنظيم المتشدد في تخزين أسلحته ومتفجراته ومعداته العسكرية في المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق والتي استعادتها القوات الامنية.



وبناءا على هذه المصادر، يشكل وجود مثل هذا النوع من الأسلحة خطرا كبيرا على المدنيين في العراق والدول الأخرى، لاسيما وأنه دليل على تمكن عناصر داعش من صناعة أسلحة كيماوية وصواريخ ضاربة.



الأمر الذي أثار قلق المسؤولين العراقيين والأمريكيين، مادفعهم الى التحذير من نوايا داعش لشنّ ضربات كيماوية في العراق وبعض دول المنطقة.



