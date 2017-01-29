توفى 42 شخصا خلال الأسابيع الأخيرة في البرازيل نتيجة إصابتهم بمرض الحمى الصفراء، وفق معطيات وزارة الصحة البرازيلية، المنشورة يوم الجمعة، 27 يناير/كانون الثاني.

وجاء في بيان للوزارة أن عملية تحليل 107 من حالات الموت أكدت وفاة 42 شخصا بسبب الحمى الصفراء، أما 65 حالة موت أخرى فلا تزال قيد التحليل لمعرفة السبب.

وأضاف البيان أن الجهات الطبية البرازيلية سجلت 555 مريضا يعانون أعراضا تشير إلى احتمال إصابتهم بمرض الحمى الصفراء، وأنها قد أكدت هذا التشخيص عند 86 مريضا.