وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم السبت للعاصمة التركية أنقرة لإجراء لقاءات رسمية مع المسؤولين الأتراك، وذلك بعد يوم من اجتماعها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن.

والتقت ماي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي، كما يستقبل رئيس الوزراء بن علي يلدرم نظيرته البريطانية في قصر جانقايا، حيث سيعقدان عقب اللقاء مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وتشكل زيارة ماي تمايزا عن مسؤولين أوروبيين آخرين يتخذون موقفا حذرا إزاء تركيا، وبما أن ماي تريد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، فهي تسعى إلى اتفاقيات تجارية معززة مع شركاء غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وعشية وصول ماي إلى أنقرة، أعلنت متحدثة باسمها أن الزيارة سيطغى عليها تعزيز التعاون في شؤون الأمن، بالإضافة إلى تحديد إطار علاقات تجارية جديدة.

وتحرص حكومة ماي على الشروع في وضع الأساس لاتفاقات التجارة الثنائية في فترة انسحاب بريطانيا من الاتحاد، وتستغرق عملية الانسحاب ما لا يقل عن عامين بعد إطلاق محادثات الانسحاب الرسمية بحلول مارس/آذار المقبل.

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين تجاوزت 16 مليار دولار في العام 2015، وأكدت أن "لا مواضيع محرمة" للتباحث بالنسبة إلى رئيسة الحكومة البريطانية.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة كانت ثاني أكبر وجهة للصادرات التركية بعد ألمانيا في 2015 إذ اشترت بضائع بقيمة 10.6 مليارات دولار.

في سياق آخر اعتقلت قوات الأمن التركية نائبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة اسطنبول هدى كايا وهي أحد النائبات المحجبات اللاتي سقطن ضحايا الانقلاب الأبيض في الثامن والعشرين من فبراير لعام 1997.

ووفقا لموقع زمان التركي، تم اقتياد كايا إلى مديرية الأمن وهي مكبلة الأيدي بعد اعتقالها على خلفية التحقيقات الجارية في ديار بكر. ومن المنتظر أن يتم نقل كايا إلى إزمير أولا ومن ثم إلى ديار بكر.

وأكد المتحدث باسم الحزب أيهان بيلجان نبأ اعتقال كايا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث نشر تغريدة ذكر فيها أن قوات الأمن التركية اعتقلت نائبة الحزب عن مدينة اسطنبول هدى كايا في منتصف الليل بمدينة أفيون (وسط تركيا) على خلفية ملف التحقيقات الجارية في مدينة ديار بكر، زاعما أنها محاولة من النظام لصرف الأنظار عن الإخفاق في عملية الباب وخفض التصنيف الائتماني لتركيا.

*40 عسكريا تركيا من الناتو طلبوا اللجوء في ألمانيا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية يوم السبت أن عشرات العسكريين الأتراك من حلف شمال الأطلنطي قدموا طلب لجوء في ألمانيا على وقع حملة تطهير واسعة بدأتها أنقرة بعد تحركات الجيش الفاشلة في يوليو.

وقالت مجلة "شبيجل" وقناة "اي ار دي" في مقال مشترك: إن نحو 40 عسكريا تركيا معظمهم من الضباط المنتشرين في قواعد للحلف الأطلنطي قدموا طلبات لجوء في ألمانيا.

وقال أحد الضباط الأتراك لوسيلتي الإعلام: إذا عدت إلى تركيا قد اسجن واتعرض للتعذيب مؤكدا أن لا علاقة له بتحركات الجيش الفاشلة وبأنه لا يتعاطف مع الانقلابيين.

وأضافت وسيلتا الإعلام أن وزارة الداخلية الألمانية ومكتب المهاجرين واللاجئين في البلاد أكدا أن هذه الطلبات ستدرس كأي طلب لجوء.