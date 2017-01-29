قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في المراحل الأولى فحسب لبحث ما إذا كان سيرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا في الوقت الذي حذرت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ومسؤولون أجانب ونواب أمريكيون من أن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها.

ومع توقع تحدث ترامب يوم السبت عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة منذ تولى السلطة قبل أسبوع ثارت تكهنات بأنه قريب من رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

ومثل هذه الخطوة ستثير على الأرجح قلق الحلفاء الأوروبيين وأيضا كثيرين في الكونجرس من الذين يشعرون أيضا بالقلق من تدخل روسيا في الحرب الأهلية السورية واستنتاج وكالات المخابرات الأمريكية لتدخل موسكو في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب: فيما يتعلق بالعقوبات من المبكر جدا أن نتحدث عنها في حين أصر على أنه يريد الالتزام بتعهده خلال حملته الانتخابية بتحسين العلاقات مع روسيا.

وجاء تحذيره بشأن العقوبات الروسية ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع ماي في أول لقاء مع زعيم أجنبي منذ تنصيبه.

وأوضحت ماي أن بريطانيا تريد استمرار العقوبات إلى حين أن ينفذ بوتين متطلبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مينسك عام 2014. ويتفق على هذا الرأي الحلفاء الأوروبيون الذين يخشون من أن بوتين قد يصبح أكثر توسعا إذا شعر أن ترامب لن يتدخل.

وقالت ماي: أعتقد أن العقوبات يجب أن تستمر إلى حين أن نرى التنفيذ الكامل لاتفاق مينسك. نواصل قول ذلك داخل الاتحاد الأوروبي.

وبذل ترامب غير المتحفظ وماي المتحفظة جهودا كبيرة لإظهار الاستعداد للحفاظ على "علاقة خاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وهو أمر مهم لا سيما لرئيسة وزراء بريطانيا وهي تقود بلادها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

إدانات لمرسوم ترامب بشأن اللاجئين

هذا وأثار مرسوم ترامب بشأن وقف قبول اللاجئين من الدول المسلمة إدانة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، حسبما نقلته وكالة "نوفوستي"، السبت 28 يناير/كانون الثاني.

ووصف تشارلز شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي مرسوم ترامب بـ"المقرف" وأنه "يدفعنا إلى الوراء".

وكتب شومر في صفحته الشخصية على موقع تويتر: "تنهمر دموع تمثال الحرية الذي يمثل التقليد الأمريكي في استقبال المهاجرين، القائم منذ أيام دخول أول المؤسسين إلى هذه الأراضي".

من جهتها، دعت إليزابيت أورن، السيناتور الديموقراطية عن ولاية ماساتشوستس، ترامب إلى إلغاء مرسومه بشكل عاجل.

وبحسب أورن، فإن "تقييد دخول المهاجرين من الدول المسلمة، ووقف استقبال اللاجئين يمثل خيانة للقيم الأمريكية".

وفي سياق متصل، أعلن كريس ميرفي، السيناتور الديموقراطي عن ولاية كونيتيكت، أن "مرسوم الرئيس يتيح فرصة لتنظيم "داعش" الإرهابي للانبعاث"، ويضع الأمريكيين تحت تهديد أكبر، حيث قال: "سيستخدمون التقييدات المعلنة اليوم بمثابة إثبات أن أمريكيا تحارب المسلمين".

تهديدات بتفجير مركز للاجئين في دنفر

كما فتح مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا في جريمة بدافع الكراهية عقب إعلان الشرطة العثور على رسالتين في منطقة دنفر الواقعة وسط الولايات المتحدة الأميركية، تهددان بتفجير مبنى يقيم فيه لاجئون أغلبهم مسلمون.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريس أمسلر أمس الجمعة إنه جرى العثور على الرسالتين المتطابقتين يوم الخميس في موقف للسيارات وعلى سلم مبنى "مانغو هاوس" في ضاحية أورورا في دنفر، وقد كتب فيهما "سنفجركم كلكم أيها اللاجئون".

المكسيك تنقذ رعاياها المهاجرين

هذا واتخذ الرئيس المكسيكي، اينريكي بينيا نيتو، قرارا بتقديم الدعم المالي لمواطني بلاده الذين يحملون صفة مهاجرين في الولايات المتحدة، بعد تأزم العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي السيناتور، بابلو إسكوديرو: "الرئيس، وجه أوامره، لوزير المالية، بإرسال مليار بيسو [47.5 مليون دولار أمريكي، لدعم مواطنينا المهاجرين، وكذلك أبلغه الرئيس بأنه سيتم صرف مبالغ أخرى إذا دعت الحاجة".

ابنة أوباما تتظاهر ضد ترامب

الى ذلك وجهت ماليا، ابنة باراك أوباما الكبرى، سهامها باتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام قليلة على مغادرة والدها البيت الأبيض. وانضمت ماليا، خلال فعاليات مهرجان "صندانس" السينمائي في مدينة بارك سيتي بولاية يوتاه، إلى مسيرة احتجاجية ضد قرارات ترامب، وآخرها قراره تسريع العمل بمشروع "كيستون إكس إل" الذي يهدف لبناء خطين من الأنابيب لنقل النفط من كندا إلى المصافي الأمريكية على السواحل بولاية تكساس، ويمر بولاية شمال داكوتا، بحسب صحيفة"ديلي ميل" البريطانية، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني.

مؤسس فيسبوك "غاضب" من ترامب!

من جهته أعرب مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، عن غضبه من القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال زوكربيرغ، في تدوينة على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، إنه فخور بأن أجداده مهاجرون قدموا من ألمانيا والنمسا وبولندا، وأن آباء زوجته كذلك قادمون من الصين وفيتنام، مضيفا أن الولايات المتحدة أمة من المهاجرين، وأن على الأمريكيين أن يفخروا بذلك.

هولاند: يجب أن ترد أوروبا بحزم على قرارات ترامب

من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم السبت في قمة لشبونة إنه يجب أن "ترد" أوروبا "بحزم" على ترامب.

ونشر البيت الابيض الجمعة مرسوما بعنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة". وقال ترامب: إنها تدابير مراقبة جديدة لإبقاء الإرهابيين المتشددين خارج الولايات المتحدة.

منع مسافرين مسلمين من ركوب طائرات لأمريكا بعد قرار ترامب

هذا وذكرت صحيفة التليغراف البريطانية: إن مسافرين مسلمين تم منعهم من ركوب رحلات طيران متجهة إلى الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول مواطنين قادمين من سبع دول مسلمة.

وقال العراقي "محمد الراوي" الذي يعيش في كليفورنيا إنه تم منع والده، الذي يبلغ من العمر 71 عام، من ركوب طائرة بمطار بقطر لزيارة ابنه. وأضاف "الراوي" على حسابه على فيسبوك: إن مسؤولين أمريكيين أخبروا والده بأن ترامب ألغى جميع التأشيرات، وتم ترحيله للعراق مرة أخرى.