بغداد/نافع الكعبي - أثار قرار الحكومة العراقية المضي في ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والاتفاق على إدارة الملاحة في خور عبدالله، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية التي اعتبرته تنازلاً عن أهم منفذ عراقي بحري، فيما يستعد البرلمان العراقي لمناقشة هذه المسألة قريباً، في وقت استهدف فيه انتحاري بسيارة ملغمة عناصر الأجهزة الأمنية المرابطين بمدخل الفلوجة الغربي، موقعاً ضحايا، بين قتيل وجريح، في حين شدد الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، على أهمية تعزيز دور الحشد الشعبي والمكاسب الميدانية لإنهاء وجود تنظيم (داعش) في العراق، بينما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الموصل، أن 95% من أحياء الجانب الأيسر في المدينة تم تحريرها بالكامل.

وأثار قرار الحكومة العراقية المضي في ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والاتفاق على إدارة الملاحة في خور عبدالله، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية التي اعتبرته تنازلاً عن أهم منفذ عراقي الى البحر، واعتبرت القرار «خيانة»، فيما يستعد البرلمان لمناقشة هذه المسألة قريباً.

ويقع الخور شمال جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، جنوب غربي جزيرة الفاو، ويمتد داخل الأراضي العراقية، مشكّلاً خور الزبير الذي يقع عليه ميناء أم قصر.

وكانت الحكومة العراقية وضعت عام 2010 الحجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير في الجانب الشرقي.

وقالت النائب عالية نصيف جاسم، من ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، إن «مجلس الوزراء صوت على منح قناة خور عبد الله للكويت وخصص 750 ألف دولار لترسيم الحدود البحرية، على رغم معرفة الجميع بأنها مُلك عراقي صرف». وأشارت إلى أن «القناة لا تشملها القرارات الدولية، ومن يجد في ذلك عذراً فعذره باطل، وصاحبه يحاول خداع الشعب العراقي»، واعتبرت «القرار خيانة للعراق».

من جهتها، أعلنت النائب عواطف نعمة في بيان، أن «الاتفاق بين البلدين يعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية، وهي الأهم في مياه العراق الإقليمية، على رغم أن القرار الدولي رقم 833 أعطى العراق حق الملاحة المطلقة فيها».

وتظاهر العشرات في محافظة البصرة الجمعة، احتجاجاً على قرار الحكومة، وشدد عدد من الناشطين على أن أضراراً ستلحق بسكان المحافظة، فضلاً عن رفضهم «خرق» سيادة الأرض العراقية، فيما تقدمت النائب حنان الفتلاوي بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يتعلق باتفاقية خور عبدالله، وقالت خلال مؤتمر صحافي، إنها تنتظر أن «تحدد رئاسة مجلس النواب موعداً لحضور العبادي أو من ينوب عنه للإجابة».

واعتبر النائب مازن المازني، من «كتلة الأحرار» التابعة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر «المضي في تطبيق القرار الدولي وإعادة ترسيم الحدود مع الكويت منحةً مجانية من أراضٍ عراقية». وطالب الحكومة بالحذر من «التلاعب بحقوق ومكتسبات وطنية، فهي ملك العراق وشعبه وليست ملك شخص أو حزب أو وزير، ولن نسمح بحصول أي ضرر لأراضينا».

بدورها، قالت النائب ميسون الدملوجي لـ «الحياة»، إن «ترسيم الحدود كان بقرار دولي في غياب العراق، وهو جزء من العقوبات التي فرضت على النظام السابق». واعتبر إحسان الشمري، المقرب من رئيس الوزراء، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، الاتهامات المثارة ضد الحكومة «محاولة لخلط الأوراق والتشويش على الانتصارات التي حققتها القوات العراقية البطلة، وبالذات إعلان النصر الناجز الكامل في الجانب الأيسر للموصل، من خلال إثارة بعض السياسيين الفاسدين هذه الأكاذيب وتسويقها عبر مواقع ووكالات كدعاية انتخابية مبكرة». وأضاف أن «البرلمان أقر قانون الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت في 22 آب (أغسطس) عام 2013.

* تفجير انتحاري في قضاء الفلوجة

أمنياً، سقط عدد من القتلى والجرحى، من عناصر الأجهزة الأمنية، السبت، بتفجير انتحاري استهدف المدخل الغربي لمدينة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار غربي العراق، في وقت تشهد فيه مداخل المدينة إجراءات أمنيّة مشدّدة.

وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار: إن حصيلة إنفجار السيارة المفخخة التي يقودها انتحاري داخل سيطرة الحلابسة، المدخل الغربي لمدينة الفلوجة، بلغت مقتل إثنين وإصابة إثنين آخرين من القوات الأمنية.

* انفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد

وفي سياق موازٍ، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن مدنيا استشهد وأصيب ستة آخرون بانفجار عبوتين ناسفتين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوتين ناسفتين انفجرتا، بشكل متعاقب في منطقة أم الكبر والغزلان شرقي بغداد، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة ستة آخرين بجروح.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار، فيما تم نقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.

* القوات المشتركة: حررنا 95% من أيسر الموصل

أكد العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في الموصل، أن 95% من أحياء الجانب الأيسر في المدينة تم تحريرها بالكامل، وهناك تنسيق كبير بين كل القطاعات على الأرض وبين التحالف الدولي في مجالات المعلومات والاستخبارات والتسليح والتدريب والتجهيز.

وأضاف، في تصريح صحافي، أن العمليات القادمة لتحرير الساحل الأخر قد تستغرق وقتاً، نظراً لتكدس السكان وتركز معظم مرافق المحافظة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن أي تصريحات لا تصدر عن قيادة العمليات المشتركة، لا تعبر عن الواقع.

وأضاف رسول: نحن الآن في المرحلة الثانية من عملية (قادمون يانينوى)، ولم يتبق سوى القليل من أحياء الجانب الأيسر في الموصل، فتم تحرير 61 حي من أصل 65 حي في هذا الجانب، وسيتم تحريرها خلال أيام، وسنعلن تحرير الجهة الشرقية والساحل الأيسر من مدينة الموصل بالكامل.

* داعش يصنع همرات (وهمية) من الخشب بالموصل

في محاولة منه لايهام القوات الامنية العراقية خلال تقدمها لتحرير المدن التي كان يسيطر عليها، قام تنظيم (داعش) بصنع عجلات نوع همر من الخشب في منطقة الحي العربي بمدينة الموصل.

وبحسب ما تناقله ناشطون فأن القوات الامنية عثرت على هذه الهمرات داخل احد ابنية الحي الذي تم تحريره مؤخرا.

وجاء ذلك بعدما عثرت تلك القوات على دبابات واسلحة ثقيلة اخرى مصنوعة من الخشب في محافظتي نينوى والانبار.

* تقرير: (داعش) لا يزال قادراً على التنقل بين الموصل والرقة

أكد تقرير صحفي لإذاعة صوت أميركا، السبت، أن تنظيم (داعش) ما زال قادراً على التنقل بين الموصل والرقة وصولاً الى منطقة الباب شمال سوريا نتيجة عدم قطع جميع طرق إمداده.

ونقل التقرير عن إلهام أحمد عضو مجلس الديمقراطية السورية قولها: إن هناك حركة دائمة من قبل مسلحي داعش بين الموصل والرقة التي يعد التنظيم دفاعاته فيها للمعركة الاخيرة.

وأضافت أحمد: إن هناك مؤشرات تفيد بهروب مسلحي داعش من مواقع المواجهة، مشيرة الى ان انهياره بات وشيكاً.

* داعش يستهدف العائلات الفارة من بطشه شمالي صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، السبت، بأن تسعة مدنيين سقطوا بين شهيد وجريح بإنفجار عبوة ناسفة استهدف عائلات فارة من سيطرة تنظيم (داعش) شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة وضعها تنظيم داعش في منطقة جبال حمرين (40 كم شمال صلاح الدين)، انفجرت على عوائل فارة من المناطق التي يسطر عليها التنظيم في قضاء الحويجة، (55 كم جنوب غربي كركوك)، والقرى المحيطة به.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين بجروح، لافتاً إلى أن التنظيم عمد إلى زرع العبوات الناسفة في طرق هروب العوائل الفارة من مواقع سيطرته.

* صدّ هجوم لداعش شرقي صلاح الدين

الى ذلك، أعلن القيادي في حشد قضاء الحويجة بمحافظة كركوك حسن الصوفي، عن مقتل وإصابة 39 عنصرا من تنظيم (داعش) بصد تعرض للتنظيم على منطقة تل كصيبة شرقي صلاح الدين.

وقال الصوفي في حديث صحافي: إن تنظيم داعش شن هجوما واسعا على القطعات العسكرية المتواجدة في منطقة تل كصيبة شرقي صلاح الدين، مبينا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 18 عنصرا من التنظيم وإصابة 21 آخرين.

* نجاة قائد شرطة الأنبار من هجوم انتحاري غرب الرمادي

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بأن قائد شرطة المحافظة اللواء هادي رزيج، نجا من محاولة اغتيال بهجوم انتحاري غرب الرمادي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة من أفراد حماية قائد شرطة الأنبار تصدت للهجوم الانتحاري وفجرت العجلة المفخخة وقتلت الانتحاري بداخلها.

* الحشد الشعبي ينجز 70% من الخندق الأمني في بادية النجف الأشرف

في غضون ذلك، أعلن قائد اللواء الثاني في فرقة الإمام علي القتالية المنضوية في الحشد الشعبي كريم الخاقاني، إنجاز 70% من مساحة الخندق الأمني في بادية النجف، مشيرا الى أن الهدف من الخندق حماية العتبات المقدسة من أي اعتداء (إرهابي) من جهة الصحراء الغربية. مبينا أن الخندق يمتد من صحراء كربلاء المقدسة مرورا بصحراء النجف والديوانية والسماوة.

وأضاف الخاقاني: إن الهدف من انشاء هذ الخندق الذي تكفل به الحشد الشعبي، حماية العتبات المقدسة والمواطنين ومواجهة اي اعتداء ارهابي من جهة الصحراء الغربية.

* الكعبي والخزعلي يؤكدان أهمية إنهاء وجود (داعش) في العراق

أكد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، أهمية تعزيز دور الحشد الشعبي و(المكاسب الميدانية) لإنهاء وجود تنظيم (داعش) في العراق.

وأضاف البيان أن الكعبي أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز دور المقاومة والحشد الشعبي واستثمار الانتصارات الميدانية المتحققة ضد عصابات داعش الإجرامية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا على أهمية تعزيز المكاسب الميدانية لإنهاء وجود الجماعات التكفيرية في البلاد.

* تخفيض الحصة الغذائية للنازحين العراقيين

أعلن برنامج الأغذية العالمي، السبت، تخفيضه حُصص الغذاء التي توزع للنازحين العراقيين إلى دون النصف اعتباراً من شهر كانون الثاني الحالي، عازياً ذلك إلى تأخر دفعات التمويل من الدول المانحة.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج إنجر ماري فينيز لـ (رويترز): هذا العام نتلقى التزامات المانحين متأخرة قليلاً، نحن نتواصل مع المانحين لكن ليس لدينا أموال كافية، الأمر الذي دفعنا إلى خفض حصص الغذاء للنازحين العراقيين إلى دون النصف اعتباراً من الشهر الحالي.

وأضافت فينيز، أن الخفض بنسبة 50 بالمئة في الحُصص الشهرية يؤثر على ما يفوق 4ر1 مليون شخص في أنحاء العراق.

* الحكيم يحذر من استمرار (دوامة العنف)

أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، السبت، أن قبائل وعشائر العراق تمثل الضمانة الحقيقية لوحدة البلد، مبينا أن (التطرف والتكفير) ثقافات دخيلة على المجتمع والأساس هو ثقافة التعايش والتنوع، فيما حذر من استمرار (دوامة العنف) ما لم يتم المضي بمشروع التسوية.

وقال الحكيم في كلمة ألقاها بـ (مؤتمر العشائر العراقية) الذي عقد في بغداد وحضرته وسائل إعلام: إن قبائل العراق تمثل الضمانة الحقيقية لوحدة البلد، حيث جاءت الأنظمة وذهبت والحكام، جاءوا وذهبوا وبقي العراق وبقيت العشائر والقبائل رموزا وأسماء لامعة في فضاء الوطن، مؤكدا أن مكامن قوة المجتمع انه مجتمع بنسيج عشائري، والعشيرة بها أعراف وتقاليد تنسجم مع الموقف وتوجيهات الشريعة، لذلك الالتزام بهذا النسيج ودعم هذا الواقع المجتمعي يمثل الحصانة الحقيقية التي تحفظ المجتمع.

وقال الحكيم: انهارت التدخلات الإقليمية أمام الهوية الوطنية العراقية وتمسك العراقيين بالعراق السيد الحر المستقل، مشددا على أن الدولة العصرية العادلة والنظام اللامركزي الذي أقرة الدستور هو الإطار الذي يجري العمل عليه.

وأشار الحكيم الى أن الضمانات الخارجية لا تنفع العراقيين، والضمان الحقيقي لأي تسوية وطنية هم العراقيون أنفسهم، مبينا أن مشروع التسوية قد تشاع حوله الملابسات وقد يكتنفه الغموض لكنه مشروع وسيتقدم.

وحذر الحكيم بالقول ما لم نمضي في مشروع التسوية، فان دوامة العنف وأزمة الثقة ستستمر، ولتفسر كيفما تفسر وعلينا أن نكون صريحين، التسوية الوطنية تعني ملامح بناء دولة عادلة تخدم رعاياها، وتتطلب مصارحة ومكاشفة لاكتشاف الحلول للمشاكل.













