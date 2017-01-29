وأشار الادميرال سياري السبت، الى ان القوات البحرية الايرانية افلحت في تحقيق منجزات قيّمة، وفي القيام بدور مؤثر في الحفاظ على السفن التجارية وناقلات النفط ومن خلال تواجدها في المياه الحرة، اي في خليج عدن وباب المندب.

وأضاف: تم توفير الحماية لـ4000 سفينة حتى اليوم وذلك للحفاظ على اقتصاد البلاد، ودعا الى تعزيز هذا الامر لتتوفر القدرة على الدفاع عن خطوط نقل الطاقة او البضائع التجارية في حال تعرضها للخطر.

وتابع: وفي الجانب الدبلوماسي البحري ولإظهار قدرات الانظمة ونقل الطاقة، ابحرت سفننا الى دول المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا وستزور ايضاً المحيطين الاطلسي والهادئ وأعلن عن اجراء مناورة (الولاية 95) البحرية في شمال المحيط الهندي في منتصف يناير المقبل.

وأشار الادميرال سياري الى انه سيتم قريباً ضم غواصات من طراز (فاتح) ومدمرة (سهند) ومنصات اطلاق صواريخ أخرى الى قدرات الجمهورية الاسلامية، لافتا الى ان القوة البحرية الايرانية تعتمد على قدراتها الداخلية وخبراتها الشابة. وشدد على ان القوات البحرية لا تقف في وجه الاعداء بمنتهى القوة فحسب بل لا تغفل عنهم وحتى للحظة واحدة.

وفي كلمته أمس السبت خلال مراسم تكريم شهداء القوة البحرية في مدينة مشهد (شمال شرق) اشار الادميرال سياري، الى أن المساعي التي بذلها الاعداء من أجل اثارة الخلافات والفرقة بين الايرانيين فشلت بفضل دماء الشهداء.

ونوه الى اقتطاع اجزاء من الاراضي الايرانية خلال الحروب السابقة وشدد على أنه منذ انتصار الثورة الاسلامية وحتى اليوم لم يقتطع أي جزء من الاراضي الايرانية، وكل ذلك تحقق بفضل هذه الدماء.

واشار الى أن نسبة كبيرة من الـ 250 ألف شخص الذين استشهدوا في ايران هم من شريحة الشباب، ومادامت البلاد تمتلك الشباب فستبقى مصانة، لافتا الى أن قائد الثورة الاسلامية أكد أهمية الشباب عندما أعلن أن العدو اذا هاجم البلاد فانه سيواجه غضبهم.

وشدد على أن الاعداء لا يمكنهم بهاجمة ايران في ظل الوحدة الوطنية فيها ولذلك فان ايران لا تستلم للاعداء.



