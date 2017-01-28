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رقم الخبر: 185936 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 18:04 الاقسام: اقتصاد  
إقرار 5ر12 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية في إيران
بعد الإتفاق النووي

إقرار 5ر12 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية في إيران

قال مساعد وزير الإقتصاد والمالية رئيس عام مؤسسة الإستثمارات والمساعدات الإقتصادية والفنية الايرانية: إنه تم إقرار 5ر12 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية بعد الإتفاق النووي.

وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) على هامش إجتماع لجنة دعم الإستثمارات والإقتصاد المقاوم في محافظة جيلان (شمال البلاد) اليوم السبت، قال محمد خزاعي: انه بدأت عملية إصدار ضمانات الإستثمار الأجنبي منذ العام الإيراني الجاري (يبدأ في 20 آذار/ مارس). وأضاف قائلاً: لقد تم إصدار العديد من ضمانات الإستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنه وبعد الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية تم إقرار 5ر12 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية وإن أكثر من 5ر8 مليار دولار من هذه الإستثمارات أصبحت مؤكدة خلال هذا العام.

ولفت خزاعي إلى أن قدرة البلد على إستيعاب الإستثمارات الأجنبية هي بالطبع أكبر من هذا الرقم، إلا أن التحول الذي حدث هو إن الدول التي لم تكن على إستعداد لمنح القروض لإيران أصبحت اليوم تعلن إستعدادها الكامل لتقديم هذه القروض. وأشار إلى أن بلد مثل اليابان الذي يصعب التعامل معه تفاوض مع إيران مؤخراً للدخول في إستثمارات بمبلغ 10 مليارات دولار.

 
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