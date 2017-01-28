وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) على هامش إجتماع لجنة دعم الإستثمارات والإقتصاد المقاوم في محافظة جيلان (شمال البلاد) اليوم السبت، قال محمد خزاعي: انه بدأت عملية إصدار ضمانات الإستثمار الأجنبي منذ العام الإيراني الجاري (يبدأ في 20 آذار/ مارس). وأضاف قائلاً: لقد تم إصدار العديد من ضمانات الإستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنه وبعد الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية تم إقرار 5ر12 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية وإن أكثر من 5ر8 مليار دولار من هذه الإستثمارات أصبحت مؤكدة خلال هذا العام.

ولفت خزاعي إلى أن قدرة البلد على إستيعاب الإستثمارات الأجنبية هي بالطبع أكبر من هذا الرقم، إلا أن التحول الذي حدث هو إن الدول التي لم تكن على إستعداد لمنح القروض لإيران أصبحت اليوم تعلن إستعدادها الكامل لتقديم هذه القروض. وأشار إلى أن بلد مثل اليابان الذي يصعب التعامل معه تفاوض مع إيران مؤخراً للدخول في إستثمارات بمبلغ 10 مليارات دولار.