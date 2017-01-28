أكد وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، ان ايران لا تواجه مشكلة في إستلام أموال صادراتها النفطية.

وقال الوزير زنكنة، في تصريح لفارس اليوم السبت: انه ليست هناك أية مشكلة بهذا الصدد.

وعما اذا كانت مشكلة إيقاف تركمانستان للغاز المصدر الى ايران ترتبط بتأخير دفوعاتها، نفى وزير النفط وجود مثل هذه المشكلة مع تركمانستان، موضحاً ان المشكلة ترتبط بالجدل التجاري الدائر بين شركة الغاز الوطنية الايرانية وشركة (تركمان غاز).

هذا وقال مصدر مطلع على جدول تحميل الناقلات في إيران: ان من المتوقع أن ترتفع صادرات البلاد الشهرية من النفط قليلاً في فبراير/ شباط مع استيراد أندونيسيا أولى شحناتها منذ رفع الحظر عن طهران العام الماضي.

وقال المصدر المطلع لرويترز: ان من المتوقع أن تصل صادرات إيران من الخام والمكثفات في فبراير/ شباط إلى ما يتجاوز قليلاً 20ر2 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 16ر2 مليون برميل يومياً هذا الشهر وهي أدنى وتيرة منذ يوليو/ تموز. وكانت الصادرات ارتفعت إلى نحو 6ر2 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول.

وقال عباس كاظمي نائب وزير النفط ورئيس شركة تكرير وتوزيع النفط الوطنية: انه بينما انخفضت صادرات الخام والمكثفات تخطط إيران لزيادة صادراتها من المنتجات النفطية كثيرا هذا العام مع تجديد مصافيها.

وقال كاظمي لرويترز، في مؤتمر نفطي في طوكيو يوم الخميس: (في عام 2017 أتوقع تصدير نحو 600 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية.. تلك هي الخطة). وأضاف: ان المنتجات ستشمل زيت الوقود وزيت الغاز والكيروسين.

ومن المتوقع أن تزيد عمليات تحميل شحنات النفط الخام المتجهة إلى آسيا -التي تضم أكبر عملاء إيران- إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر لتقارب 5ر1 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط. وتزيد تحميلات يناير/ كانون الثاني قليلاً على 46ر1 مليون برميل يومياً.

وذكر المصدر أن من المتوقع أن تستورد أندونيسيا نحو 34 ألف برميل يومياً في فبراير/ شباط. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الصادرات إلى أوروبا أكثر من 610 آلاف برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني ونحو 590 ألفاً في فبراير/ شباط مقارنة مع 800 ألف برميل يومياً في ديسمبر/ كانون الأول والذي كان الأعلى منذ رفع الحظر.

وأشار المصدر إلى استيراد هولندا لأولى شحناتها من الخام بشراء نحو 70 ألف برميل يومياً هذا الشهر. واشترت هولندا مكثفات من إيران في وقت سابق. ويتوافق هذا مع معلومات كشفت عنها مصادر تجارية وملاحية أبلغت رويترز أن ناقلتي نفط مملوكتين لإيران تبحران إلى روتردام مركز تجارة وتكرير النفط في شمال أوروبا.

وتشير هذه التطورات إلى أن إيران تجاوزت حاجزاً آخر في جهودها الرامية لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال سنوات الحظر الدولي الذي عرقلت مبيعاتها من النفط الخام والمكثفات إلى السوق العالمية.

وتزيد إيران شحناتها النفطية التي تحملها ناقلات مملوكة لأجانب منذ تخفيف القيود على تأمين السفن في أبريل/ نيسان الماضي. ومن المقرر أن يتم تخفيف هذه القيود أكثر الشهر المقبل. وفي الشهر الماضي، حملت ناقلات نفط عملاقة مملوكة ليونانيين وكروات الخام الإيراني من جزيرة خارك إلى إسبانيا وإيطاليا وتايلاند، وفقاً لبيانات تتبع السفن المتوافرة لدى خدمة رويترز ايكون.

وتحمل إيطاليا نحو 32 ألف برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني ونحو 110 آلاف برميل يومياً في فبراير/ شباط، فيما تحمل إسبانيا كمية مماثلة في يناير/ كانون الثاني وأكثر بقليل من 70 ألف برميل يومياً في فبراير/ شباط.

هذا وقالت مصادر في قطاع النفط ومصادر ملاحية لرويترز: ان ناقلتي نفط مملوكتين لإيران تبحران صوب مركز التكرير والتجارة في شمال أوروبا للمرة الأولى منذ رفع العقوبات عن إيران العام الماضي.

ويظهر هذا التحرك أن إيران تمضي قدماً وتكسر حاجزاً جديداً أمام محاولاتها لاستعادة حصتها في سوق النفط. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلتين العملاقتين (سنو) و(هيودج) المملوكتين لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية حملتا كميات من النفط الخام في جزيرة خارك الإيرانية وأبحرتا صوب روتردام في شمال غرب أوروبا. وتحمل كل منهما مليوني برميل من النفط.

وتواصلت إيران بشكل مطرد مع مشترين في أرجاء أوروبا منذ رفع العقوبات قبل عام، لكن هؤلاء المشترين في معظم أوروبا لديهم ناقلات مستأجرة من شركات أخرى. ويظهر نجاح السفن في إيجاد مشترين في روتردام أن إيران وجدت مساراً أكثر يسراً في الولوج إلى أوروبا في الوقت الذي من المرجح أن تستهدف فيه المشترين للخام العالي الكبريت في أوروبا بشكل أكبر نظراً لخفض الإنتاج من منتجين آخرين في منظمة أوبك وبصفة خاصة منافستها السعودية.

وربما يؤدي ذلك أيضاً إلى تسريع وتيرة مبيعات إيران من كميات النفط المخزنة على متن سفنها. وقالت مصادر لرويترز في أوائل يناير/ كانون الثاني: ان كميات النفط الذي تحتفظ بها إيران كمخزون عائم في ناقلاتها هبطت بنحو النصف على مدى الثلاثة أشهر السابقة مع قيام طهران بزيادة الصادرات.