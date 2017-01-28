أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، علاء الدين بروجردي، على ضرورة تطوير التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان والصين وروسيا لإقرار ودعم السلام والأمن الاقليميين وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدول المنطقة.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في باكستان، الى ضرورة دعم التعاون الستراتيجي بين ايران وباكستان والصين وروسيا لاقرار السلام والأمن المستدام في المنطقة وكذلك تحقيق التطور الايجابي والازدهار الاقتصادي لهذه الدول.

واضاف بروجردي: اثناء زيارتي الى باكستان، اقترح بعض الاصدقاء الباكستانيين في مجلس الشيوخ، التعاون بين ايران وباكستان والصين والذي لاقي ترحيبنا لاننا نرتبط بعلاقات استراتيجية طيبة جدا مع هذين البلدين.

وقال: نظرا للتطورات المهمة في المنطقة، جرى تعاون خاص مع عدد من الدول المهمة في المنطقة. في الأزمة السورية قمنا بتشكيل غرفة مشاورات وعمليات في دمشق وبغداد بالتعاون مع روسيا وسورية والعراق.

وفيما يتعلق بالعلاقات الودية بين ايران وباكستان، قال بروجردي: إن العلاقات بين البلدين المسلمين والجارين تتميز بالعمق التاريخي. واضاف: اجرينا محادثات خلال هذه الزيارة في مجال اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز التعاون الطيب بين البلدين.

وقال: إن ايران وباكستان توليان أهمية خاصة لإكمال خط انبوب الغاز الذي يعتبر مشروعا ستراتيجيا مهما جدا للبلدين.

وبخصوص مينائي غوادر الباكستاني وجابهار الايراني، قال بروجردي: إن اتفاقية التوأمة عقدت بين الميناءين المهمين غوادر الباكستاني وجابهار الايراني، وجرت المحادثات حول التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الافضل والأكثر والاسرع من هذين الممرين المهمين جدا لربط البلدين بآسيا الوسطى والصين.

وفي جانب آخر من تصريحاته أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، الى قرب انعقاد مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين وقال: قدمنا دعوة رسمية لرئيس المجلس الوطني الباكستاني ولعدد من النواب والمسؤولين الباكستانيين للمشاركة في المؤتمر، وقال: إن السياسة المشتركة لايران وباكستان تتمثل في تقديم الدعم الحاسم للشعب الفلسطيني المظلوم.

وصرح بروجردي: انه تبادل خلال زيارته باكستان وجهات النظر حول تطورات الاحداث في سورية والعراق، وان طهران واسلام آباد تعتقدان أن لاحلا عسكريا لهذه الازمات، ويتعين بذل الجهود السياسية لإنهائها.









