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رقم الخبر: 185933 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: اقتصاد  
تشييد مصنعين لإنتاج الأمونياك واليوريا جنوب إيران
وتصدير 160 ألف برميل من مكثفات الغاز لليابان

تشييد مصنعين لإنتاج الأمونياك واليوريا جنوب إيران

أعلن مدير قسم السيطرة الإنتاجية في الشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيمياوية، علي محمد بساق زادة، عن تشييد مصنعين لإنتاج الأمونياك واليوريا من إنبعاثات غاز الكاربونيك في المنطقة الثانية من عسلوية (جنوب ايران).

وقال بساق زادة: ان هذين المشروعين سينجزان بتعاون ومشاركة شركتي الخليج الفارسي القابضة وبارسيان للنفط والغاز، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الأمونياك 7300 طن، كما ستبلغ الطاقة الانتاجية لمصنع اليوريا 9 آلاف طن سنوياً. وأضاف: ان إحدى الشركات الأوروبية أبدت رغبتها في المشاركة بتنفيذ هذين المشروعين. وتابع: ان الهدف من تنفيذ هذين المشروعين تحويل غازات ثاني أوكسيد الكاربون والهيدروجين والنيتروجين المنبعثة من منطقة عسلوية (في محافظة بوشهر على سواحل الخليج الفارسي جنوبي ايران). ولفت الى أن العمل جار حالياً في البحث لتحديد موقع مناسب لتشييد هذين المصنعين.

وأوضح بساق زادة ان مشروع تجميع غاز ثاني أوكسيد الكاربون المنبعث بطاقة 40 طناً في الساعة بتركيز 90 بالمئة سيؤدي الى صنع قيمة مضافة، مبيناً انه سيتم استخدام التكنولوجيا المحلية لإنجاز هذا المشروع فقط بالنظر لعدم توفر نظير لها في خارج البلاد بهذا الحجم من طاقة الغاز.

على صعيد آخر، أعلن المدير التنفيذي لشركة محطات تصدير النفط الايرانية، عن تصدير أول شحنة بحمولة 160 ألف برميل من مكثفات غاز المرحلتين 20 و21 لحقل بارس الغازي.

وأوضح بيروز موسوي بأن الحمولة تم شحنها من منطقة عسلوية (جنوب ايران) عبر ناقلة نفط يابانية التي شحنت أيضاً مكثفات من المرحلتين 2 - 5 بحقل بارس الغازي، ومن ثم توجهت الى جزيرة خارك. ولفت الى أن الناقلة اليابانية ستشحن 650 ألف برميل من النفط الخام المنتج من حقل فروزان (بالخليج الفارسي).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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