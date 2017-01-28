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رقم الخبر: 185932 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 17:54 الاقسام: اقتصاد  
زيادة حجم إنتاج الصلب في إيران بمعدل 11%
خلال 2016

زيادة حجم إنتاج الصلب في إيران بمعدل 11%

أعلنت الجمعية الدولية للصلب إن حجم إنتاج إيران للصلب الخام شهد زيادة بمعدل 11 بالمائة خلال السنة 2016.

وأشارت منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية (ايميدرو)، الجمعة، إلى إنه ووفقاً لتقرير نشرته الجمعية الدولية للصلب (worldsteel association) ، فان إيران قامت خلال العام 2016 بإنتاج 17 مليوناً و895 ألف طن من الصلب الخام. وأنتجت إيران خلال العام 2015، 16 مليوناً و146 ألف طن من الصلب الخام.

هذا ولازالت إيران خلال العام 2016 تتربع في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مجال إنتاج الصلب. وتعتبر إيران من الدول المصنعة للصلب في العالم وهي تقف في المرتبة الثانية في المنطقة بعد تركيا، فيما تأتي كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات بعد إيران.

وتسعى إيران خلال العام 2025 إلى الوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 55 مليون طن من الصلب، فيما تقوم حالياً بإنتاج نصف هذا الرقم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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