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رقم الخبر: 185931 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 17:52 الاقسام: اقتصاد  
بنك "تجارت" الإيراني يرفع شكوى إلى محكمة الإتحاد الأوروبي

بنك "تجارت" الإيراني يرفع شكوى إلى محكمة الإتحاد الأوروبي

أعلن المدير التنفيذي لبنك (تجارت) الايراني عن رفع شكوى لمحكمة الاتحاد الأوروبي طالب فيها بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالبنك نتيجة الحظر الذي فرضه الغرب ضد ايران.

وأشار محمد ابراهيم مقدم، اليوم السبت، الى أن البنك تعاون مع مؤسسات دولية محترفة في الحسابات لتقييم الخسائر التي تعرض لها البنك نتيجة الحظر، وبعد الانتهاء من تقييم الخسائر وإعداد الوثائق سجل البنك شكواه لدى محكمة الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي 23 كانون الثاني/ يناير.

ولفت ابراهيم مقدم الى أن البنك تحمل خسائر مباشرة وغير مباشرة جراء الحظر الذي فرض عليه وعلى سائر البنوك الايرانية منذ 2011، ومن بين الخسائر التي تكبدها هي تجميد ودائع وأرصدة البنك في الخارج، وانخفاض عائدات تحويلات العملة الصعبة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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