رغم أن بعض وسائل الإعلام المحلية في إيران زعمت أن مكتب التحكم في الأصول الخارجية لوزارة الخارجية الأمريكية حظرت السجاد الإيراني من دخول البلاد، لا توجد حتى الآن أي وثيقة تدل على صحة ذلك في مكتب التحكم والجمارك الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد أصدر في 21 يناير/ كانون الثاني 2016 قراراً بإلغاء حظر دخول السجاد الإيراني إلى بلاده وأن المرسوم لا يزال ساري المفعول.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام الايرانية في الأيام الأخيرة عن حظر دخول السجاد الايراني إلى أمريكا بقرار من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، غير أن الموقع الخاص بمكتب التحكم في الأصول الخارجية بوزارة الخارجية الأمريكية والدائرة الجمركية في البلاد، لم يكشف عن وجود أي مرسوم جديد يؤكد صحة مثل هذه الأنباء.