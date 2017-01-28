وفي تصريح أدلى به الجمعة، أشار نوبخت الى زيارته التي قام بها الى جزيرة كيش قبل عامين، واعتبر التغييرات الحاصلة في هذه المنطقة الحرة بأنها ملموسة وتشير الى عملية التنمية والتطوير للمشاريع الجارية فيها. وأضاف: انه لو قمنا بتقييم عام لجملة الإجراءات المتخذة يمكننا القول بأن كيش تتحرك في اتجاه الأهداف الأساسية المخطط لها لتنمية المناطق الحرة في البلاد.

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: انه وبالمقارنة مع سائر المناطق الحرة في البلاد والتي تسعى أيضاً للاستفادة من الطاقات القانونية للمناطق الحرة واستثمار هذه التجربة العالمية للتنمية الوطنية، فان كيش تعتبر رائدة في هذا المجال وبإمكانها التحرك في طريق النجاح للوصول الى ذات المكانة التي أخذت بنظر الاعتبار للمناطق الحرة في البلاد.

وفي الرد على سؤال حول مدى تقييمه لتجربة كيش كمنطقة حرة والدرجة التي يمكن منحها لها، قال نوبخت: ان الدرجة التي يمكن منحها لها بما يتناسب مع هذه الأنشطة، هي درجة عالية.