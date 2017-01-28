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رقم الخبر: 185928 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
"آيكو" تعزز تعاونها مع شركتي "بنز" و"بيجو" لصناعة السيارات

"آيكو" تعزز تعاونها مع شركتي "بنز" و"بيجو" لصناعة السيارات

أعلن المدير التنفيذي لمجموعة (ايران خودرو) الصناعية عن إقتراب موعد لعقد إتفاقية جديدة للتعاون مع شركة بنز الألمانية لتصنيع السيارات.

وقال هاشم يكه زارع، اليوم السبت، في تصريح للمراسلين على هامش تحديث أسطول سيارات الأجرة: انعقدت 3 إتفاقيات للتعاون بين إيران خودرو وشركة بنز الألمانية حتى الآن، وقد دخلت إتفاقيتان جديدتان آخريان مرحلة التقييم والإستكمال.

وأشار يكه زارع إلى إتفاقية لصنع محرك ذي 3 أسطوانات. مضيفاً: ان سيارات 2008 باعتبارها أول منتج مشترك بين شركتي ايران خودرو وبيجو سيتم تصنيعها غضون نهاية فبراير أو مارس. مضيفاً: ان قيمة الإستثمارات لإنتاج 3 سيارات من طراز 308 و208 و2008 بالتعاون مع بيجو تصل إلى 500 مليون دولار .وأردف: انه تم توظيف إستثمارات بقيمة نحو 100 مليون يورو في هذا المشروع حتى الآن، حيث تم توفير 50 مليون يورو منه من قبل بيجو و50 مليون يورو من قبل ايران خودرو.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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