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رقم الخبر: 185925 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 16:59 الاقسام: منوعات  
كلب ينقذ آخر من نهر خطير بأعجوبة

كلب ينقذ آخر من نهر خطير بأعجوبة

أظهر مقطع مصور على يوتيوب التقطه رافائيل فرانسيولي، كلباً أسود اللون وهو يحاول الإمساك بفمه بعصا خشبية لإحدى الأشجار كانت تسير في المياه المتدفقة بالمجرى المائي، وفجأة جرفته المياه المندفعة في طريقها.

ويظهر الفيديو كلب ابيض يحاول إنقاذ رفيقه من الغرق في المجرى المائي بالأرجنتين في مشهد مؤثر للغاية يجسد معنى الوفاء، ، بحسب صحيفة ميترو البريطانية.

وحينما بدأ الكلب الاسود في السقوط أسرع رفيقه الكلب أبيض اللون ليقف عند حافة صخرة في طريق سير المياه ويلتقف العصا من الجانب الآخر ليتمكن من إنقاذ رفيقه ويسحبه لبر الأمان في موقف بطولي مذهل.

وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، كما حقق نحو 200 ألف مشاهدة على صفحة ناشر الفيديو على يوتيوب.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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