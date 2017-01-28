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رقم الخبر: 185923 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 16:54 الاقسام: منوعات  
(بيكال).. أعمق بحيرة تغطيها كرات من الهواء المتجمد

(بيكال).. أعمق بحيرة تغطيها كرات من الهواء المتجمد

(بحيرة بيكال) هي أعمق وأقدم بحيرة عذبة في العالم بعمق يصل إلى 5000 قدم وتمتد لحوالى 400 ميل عبر سيبيريا.

لـ(بيكال) منسوب مياه مرتفع وبإمكانك أن ترى حتى 130 قدماً تحت السطح.

وعندما يأتي فصل الشتاء، تصبح البحيرة مغطاة بطبقة من الجليد بعمق 5-6 أقدام، مما يجعلها تحبس فقاعات الهواء التي تبدو وكأنها حبات من الزجاج ارتفعت من قاع البحيرة إلى سطحها.

 المصورة الروسية كريستينا ماكيفا التي وثقت عدستها هذه الصور المذهلة قالت إن الصدوع الكبيرة تمتد إلى 8 أميال داخل البحيرة طوال الموسم، والذي يعني أن الأسماك في الداخل لا تموت من نقص الأوكسجين.

وأضافت: يحمل جليد هذه البحيرة كثير من الألغاز والأسرار التي تثير اهتمام العلماء.

أما بالنسبة للفقاعات، فهي نتيجة لغاز الميثان الهارب أو المتسرب من الطحالب في أسفل البحيرة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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