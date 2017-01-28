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رقم الخبر: 185922 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 16:52 الاقسام: منوعات  
ملحمة أم وابنتيها.. لقاء وصراخ ودموع بعد 28 عاماً!

ملحمة أم وابنتيها.. لقاء وصراخ ودموع بعد 28 عاماً!

في مشهد يشبه الملاحم الدرامية، وبعد فراق 28 عاماً، اجتمع شمل أم صينية بابنتيها، بعدما تعرضتا للاختطاف وتم بيعهما وعاشا بعيدا عن الأم طوال تلك السنوات.

ووفق ما جاء في صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن الأم شين جياكسيانغ، 72 عاماً، التقت، بابنتيها، بعد 28 عاماً من الفراق.

وقالت شين: (لم أكن أعتقد أبداً أنني سألتقي مرة أخرى ببناتي)، فيما ذكرت هوانغ ريكسيو، البنت الكبرى، 47 عاماً، أنهما تعرضتا للاختطاف من قبل ابنة عمها، البالغة من العمر 42 عاماً.

وغلبت الدموع على اللقاء الذي نظمه المكتب المحلي للأمن العام، إذ أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية أن الأم وابنتيها كن يبكين ويصرخن، بعدما كن يعتقدن أن هذا اللقاء (لن يحدث أبدا).

وجرى اختطاف البنتين، من سويزهو في مقاطعة هوبي عام 1988 بواسطة بنت عمهما، وتم بيعهما لعائلتين مختلفتين مقابل حوالي 460 دولاراً (3000 يوان)، إلا أنه بفضل المتطوعين والشرطة المحلية تم لم شمل الأسرة من جديد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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