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رقم الخبر: 185921 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 16:50 الاقسام: منوعات  
أطول عملية جراحية في التاريخ!

أطول عملية جراحية في التاريخ!

يصعب التصديق أن عملية جراحية يمكن أن تدوم إلى هذا الحد.. فالعملية الأطول في التاريخ دامت في الواقع طوال 4 أيام متتالية وتحديداً 103 ساعات، وذلك في عام 2011 في سنغافورة، تم خلالها فصل فتاتين توأمين ملتصقين في الرأس، لا بل اكثر كان دماغ كل من الطفلتين ملتصقاً حتى بدماغ الأخرى بشكل لم يكن الجراحون يتصوّرونه مما زاد من صعوبة الجراحة.

إذ إنه قبل إجراء الجراحة، لم يتوقع الأطباء أن تصل صعوبتها إلى هذا الحد وأن يكون الدماغان ملتصقين بهذا الشكل. إلا أنهما اكتشفا ذلك اثناء العملية بحيث أصبحوا ملزمين بفصل الأنسجة ومئات الشرايين الرفيعة في الدماغ بغاية الدقة لتحديد إلى اي من الطفلتين هي. وفي النهاية تم ترميم الجمجمتين استناداً إلى تقنية متطورة في الكمبيوتر عبر التكنولوجيا الثلاثية الابعاد كالتي اعتمدت لتصوير دماغي الفتاتين بشكل مسبق. وعلى الرغم من ان إحدى التوأمين توفيت بعد 7 سنوات نتيجة إصابتها بداء السحايا، إلا أن الثانية أصبحت في سن 16 سنة تعيش حياة طبيعية تماماً ولا تعاني أي مشاكل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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