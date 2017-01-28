أطول عملية جراحية في التاريخ! يصعب التصديق أن عملية جراحية يمكن أن تدوم إلى هذا الحد.. فالعملية الأطول في التاريخ دامت في الواقع طوال 4 أيام متتالية وتحديداً 103 ساعات، وذلك في عام 2011 في سنغافورة، تم خلالها فصل فتاتين توأمين ملتصقين في الرأس، لا بل اكثر كان دماغ كل من الطفلتين ملتصقاً حتى بدماغ الأخرى بشكل لم يكن الجراحون يتصوّرونه مما زاد من صعوبة الجراحة.