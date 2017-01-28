رغم مرور ما يقرب من الثلاثة أسابيع على حادث انهيار مبنى بلاسكو في وسط عاصمة الجمهورية الإسلامية عدد الشهداء تجاوز العشرين وأما الجرحى فغادروا المستشفيات بسلام.. أقول رغم مرور هذه المدّة إلّا أن ردود الأفعال مازالت تتوالى.

لفت أحد الزملاء انتباهي الى خبر المشاعر الإنسانية في ابداء التعاطف والمواساة مع الشعب الايراني وتحديداً مع جهاز ومنتسبي الدفاع المدني ومكافحة الحرائق حيث كان لهم النصيب الأكبر والأكثر في التعامل مع الكارثة وكذلك أخذوا نصيبهم في التضحيات.. حيث أن أكثر من 90 بالمئة من الشهداء والجرحى هم من هذا الصنف من الناس.

الخبر يقول أن مجاميع من رجال الإطفاء البرتغاليون تجمعوا من مختلف مناطق العاصمة لشبونة وحضروا الى سفارة الجمهورية الإسلامية وقدّموا أكاليل من الزهور ووقّعوا في سجل التعازي لضحايا نظرائهم الايرانيين الذين استشهدوا وهم يحاولون اطفاء الحريق الذي شب في مبنى بلاسكو قبل انهياره.

من هذا الخبر انتقلت لأخبار أخرى كثيرة بل لا يمكن متابعتها كلها ولكنها بالمجمل تصب في نفس مجرى خبر بكاء ودموع البرتغاليين على أعتاب السفارة الإيرانية في لشبونة.. الشيء نفسه فعله الكوريون في سيئول واللبنانيون في بيروت وعواصم أخرى كثيرة حول العالم.

سؤال هل تسمحون لي أيّها الأحبة أن أربط هذه الأخبار وأختمها بتعليق يقول أن كل شعوب الأرض متعاطفة مع الجمهورية الإسلامية ومؤيدة لها في الوقوف بوجه أمريكا والكيان الصهيوني؟! هل تقبلون منّي هيك تعليق؟!..

الجواب معلوم من قرّاء أحرار منصفين وموضوعيين مثل حضراتكم.. الجواب.. لا يا رجل يا عجوز.. لا يجوز يا عجوز أكل الموز في تموز.. لا يجوز للإنسان الحر الشريف أن يستثمر في الحوادث الإنسانية والفواجع والكوارث.

نعم صحيح أن الكثير من شعوب الأرض ترفض الإستكبار والهيمنة الأمريكية وجرائم الصهيونية.. ولكن ليس كل شعوب الأرض وبنسبة مئة بالمئة هكذا.. ثم أن هذه الأخبار إن دلّت على شيء فإنها تدل على وحدة المشاعر الإنسانية والتعاطف الآدمي.. ولا تجررها يا زلمه للسياسة..

وإذا فعلت ذلك فأنت تهبط لمستوى الطرف الآخر.. اللي يضم عربان وبعران وعبران.. وهابية ومهلبية!! أيضاً استثمروا بهذه الحادثة والمأساة الإنسانية وراحوا يعبّرون عن سرورهم!! وشماتتهم!! وتضخيم أرقام الضحايا ما أنزل الله بها من سلطان!! وأيضاً ربطوه بالسياسة ونفّسوا عن أحقادهم ضد الجمهورية الإسلامية والمفارقة هذا هو مستوى أعدائنا.. ولو كان عندهم شيء من الإنسانية لما تعادينا من الأساس..