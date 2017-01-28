علق حميد رضا آصفي المتحدث السابق باسم الخارجية الايرانية على القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي بمنع اصدار التأشيرات لمواطني ايران وعدة دول معتبرا أن هذا القرار يبرهن على عناد الحكومة الأميركية مع الشعب الايراني.

واشار لدى تصريحاته لموقع (اميد ملي ايرانيان) الالكتروني، الى أن الفريق الذي وصل مع ترامب للسلطة لا يختلف عنه كثيرا فهو متشدد أيضا، منوها الى أنه كان الأولي لترامب ان يتابع قضايا أخرى ليتمكن من السيطرة على الأمور، داعيا الحكومة الايرانية الى التعبير عن استيائها من هذا القرار عبر السفارة السويسرية، راعية المصالح الأميركية في طهران.

ولفت الى أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ارتكب خطأ مشابها عندما صنف ايران ضمن محور الشر، وعندما دفع ثمنا باهضا لخطئه التفت الى ما ارتكبه معربا عن أمله بأن لا يكرر ترامب الخطأ الذي ارتكبه بوش.

وتوقع أن يثير ترامب مشاكل أخرى تجاه الاتفاق النووي، موضحا بأن الحكومة الاميركية تسعى الى دفع ايران نحو الغاء الاتفاق النووي بينما يتعين على الحكومة الايرانية التعامل بفطنة وحذر تجاه ذلك، مشيرا الى أن الحكومة الايرانية كانت تتوقع أن تضع الحكومة الأميركية العراقيل امام تنفيذ الاتفاق النووي.

واستبعد أن يحدث تغيير شامل في السياسة الخارجية الاميركية متوقعا ان يكون التغيير بسيطا ولايتجاوز ال15 بالمئة من هذه السياسة.