موقع 38 الإخباري يذكر أن كوريا الشمالية وفق ما أظهرته صوراً جديدة استأنفت تشغيل مفاعلها النووي لإنتاج البلوتونيوم. ويشير الموقع إلى أن الصور تظهر عمود الماء الذي على الارجح يكون حاراً ناجم عن مرافق تبريد الماء للمفاعل هو إشارة إلى أن المفاعل بدأ يعمل بالفعل.

أظهرت الأقمار الصناعية صوراً جديدة تشير إلى أن كوريا الشمالية وفق الصور أنها استأنفت تشغيل مفاعلها النووي لإنتاج البلوتونيوم، وفق ما ذكر موقع 38 الإخباري مهتم بمتابعة شؤون كوريا الشمالية في الولايات المتحدة الجمعة.

وقال الموقع في تقرير إن «الصور التي تمّ التقاطها بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير الجاري تظهر عمود الماء (على الأرجح يكون حاراً ) الناجم عن مرافق تبريد الماء للمفاعل، إشارة إلى أن المفاعل بدأ يعمل بالفعل».

وأضاف الموقع أنه «في الوقت الراهن، معظم الأنهار مجمدة باستثناء مياه نهر تختلط فيه هذه المياه، والتيارات تحمل هذا المزيج - حيث يمكن مشاهدة سحابة من المياه الخالية من الجليد، دون إمكانية قياس ارتفاع درجة حرارة الماء أو تدفق المياه من المفاعل»، مشيراً إلى أنه «من المستحيل تقدير مستوى قوة المفاعل قيد التشغيل، على الرغم من أنه قد يكون كبيراً لحدٍ ما».

ولفت الموقع إلى أن صوراً بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير الجاري أظهرت دلائل تشير إلى أن بيونغ يانغ تستعد لإعادة تشغيل المفاعل بعد أن قامت بتفريغ قضبان الوقود المستنفد بهدف إعادة المعالجة التي أنتجت البلوتونيوم إضافة لمخزون الأسلحة النووية.

وأشار الموقع إلى أن المفاعل 5 ميغاواط -غرافيت، ظلّ مصدر البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة للدولة. ويقدر أن مفاعل صغير قادر على انتاج قضبان الوقود المستنفد في حال إعادة تصنيعها، ويمكن أن يعطي النظام الحاكم مادة البلوتونيوم التي تكفي لصنع قنبلة واحدة في السنة.

ومنح مفاعل بيونغ يانغ البلوتونيوم على مستوى صنع الأسلحة النظام المستخدم لإجراء ثلاث تجارب نووية في الأعوام 2006، 2009 و 2013. وأجرت كوريا الشمالية تجربة نووية رابعة وخامسة في كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2015.