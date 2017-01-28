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رقم الخبر: 185912 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 15:42 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الملح الأسود.. كنز من لون آخر بفوائده الجمة

الملح الأسود.. كنز من لون آخر بفوائده الجمة

في الوقت الذي تعوّدنا فيه على استخدام الملح الأبيض، ينتشر الملح الأسود، أو ما يُعرف بـ «كالا ناماك»، في الهند وباكستان تحديداً. ويُجمع الملح الأسود من الشواطئ القريبة من البراكين، ويعود لونه الغريب هذا إلى احتوائه على كميات ضئيلة جداً من الحديد ومعادن أخرى. فماذا تعرفون عنه؟

يوصف الملح الأسود في الهند لمرضى الضغط المرتفع أو لأولئك الذين ينبغي عليهم اتباع حمية قليلة الملح، إذ أنّه قليل الصوديوم على عكس الملح الأبيض، كما وينصح به لعلاج حرقة المعدة والغازات، نظراً إلى فوائده الكبرى على الجهاز الهضمي. في ما يلي أهم فوائد الملح الأسود:

- بديل عن الملح الأبيض: من المعروف أنّ المبالغة في استهلاك الملح يومياً فد تؤدي إلى الشلل وإلى اضطرابات في الغدة الدرقية وإلى ارتفاع ضغط الدم. في ما يتعلق بالملح الأسود، فإنّه يساعد على علاج التهاب المفاصل ومشاكل الشلل وضغط الدم المنخفض والعقم.

- فوائد علاجية: يمكن استخدام الملح الأسود كسمهِّل لمعالجة الاضطرابات المعوية كما أنّه مفيد للنظر، إلاّ أنّه ينصح باستهلاكه بكميات معتدلة، بسبب احتوائه على معدلات عالية من الكبريت.

- العناية بالبشرة: يساعد الملح الأسود على تقشير البشرة كما وينصح باستخدامه لعلاج تشقق القدمين وانتافخهما وفكش القدم ومتلازمة القدم الرياضية وإزالة الثآليل.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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