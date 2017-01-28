دخل الجيش السوري بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى في ريف دمشق ورفع العلم السوري فوق منشأة النبع. وذلك بعد التوصل الى اتفاق أولي مع المسلحين يقضي بخروجهم من المنطقة.

وأفادت مراسلة الميادين بأن ورشات الصيانة تتحضر لدخول عين الفيجة لإصلاح منشأة النبع بعد الانتهاء من تأمين الجيش السوري كامل البلدة.

وكانت شهدت هذه المنطقة معارك من أجل استكمال السيطرة على عين الفيجة البلدة الوحيدة من ضمن قرى وادي بردى التي كانت لا تزال خارج سيطرة الجيش السوري.

وبحسب معلومات متقاطعة حصلت عليها الميادين فقد تمّ التوصل إلى اتفاق بين من تبقى من المسلحين في عين الفيجة والجيش السوري يخرج بموجبه المسلحون من عين الفيجة مقابل رفع العلم السوري ودخول مجموعة من قوات الأمن السورية إلى جانب بعض عناصر الحرس الجمهوري من أجل تأمين المنطقة والتأكد من عدم وجود أي ألغام أو عبوات ناسفة في محيط منشأة النبع، تمهيداً لدخول فرق الصيانة والعمل على إصلاح المنشأة نتيجة الأضرار التي ألحقت بها خلال العملية العسكرية. على أن يلي ذلك بدء ضخ المياه إلى مدينة دمشق.