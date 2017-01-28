رئيس مجلس النواب العراقي يقول السبت إن الانجاز الذي تحققه القوات العراقية في معركتها مع داعش يتطلب أن يرتقي بملف المصالحة التي يحتاجها العراق ولتسوية تاريخية لا تستثني إلا من تلطخت يده بدماء العراقيين.

قال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي السبت: إن «الإنجاز الذي تحققه القوات العراقية بكافة صنوفها تفرض علينا وبعد التحرير توفير الأجواء المناسبة والظروف الموضوعية والتي من شأنها أن ترتقي بملف المصالحة».

وأضاف الجبوري: أن «التسوية الوطنية يجب أن تعمل على تجاوز الأزمات عبر الحوار»، مشيراً إلى أن «المصالحة يجب أن تخرج من العمومية إلى الواقعية»، معتبراً أن «المصالحة التي يحتاجها العراق تسوية تاريخية لا تستثني إلا من تلطخت يده بدماء العراقيين».

واعتبر الجبوري أنه لابدّ من انتداب جهات موثوقة من الجميع لتحقيق المصالحة وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

كما رأى رئيس مجلس النواب العراقي أنه يجب أن لا تهدر حقوق الضحايا ومن كان ضحية الإرهاب وداعش.