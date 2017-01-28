وقال صفر علي جمال‌ ليواني، في تصريح ادلى به للصحفيين في مدينة كركان عاصمة المحافظة اليوم السبت، ان 17 الف اسرة سيتم ايصال الغاز لغاية العام الجاري فيما يبلغ عدد الاسر التي تحصل على الغاز في المحافظة يبلغ حاليا 25 الف اسرة بالاضافة الى وجود 32 الف مشترك صناعي وتجاري.

واضاف، انه سيتم وضع حجر الاساس لعشرة مشاريع لايصال الغاز الى قرى المحافظة لغاية نهاية العام الايراني (ينتهي في 20 آذار/ مارس) الجاري.

ونفى وجود اية مشكلة في عملية تدفق الغاز الى المنازل حاليا، مؤكدا عدم قطع الغاز عن المشتركين.

واكد جمالي ليواني ان 30 الف مشترك في الغاز يضافون سنويا على مستوى المحافظة، موضحا ان مليونا و 800 الف و 857 نسمة من اهالي المحافظة والذين تبلغ نسبتهم 95 بالمئة يرتبطون بانابيب الشركة الوطنية الايرانية للغاز.

