وقال جاي لابلانت مدير المهرجان الذي سيعرض في آذار/ مارس فيلم "ذي دارك ويند" (الريح المظلمة) ان المخرج حسن قرر العدول عن التقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة احتجاجا على قرار الرئيس ترامب منع رعايا سبع دول اسلامية من زيارة الولايات المتحدة طيلة ثلاثة اشهر.

وقال لابانت في بيان انه "من المهم ان لا تفرض عوائق تمنع فنانين من المجيء للمشاركة في نقاش حر حول اعمالهم ومن المهم كذلك ان يشعر الفنانون من العالم اجمع بانهم موضع ترحيب في الولايات المتحدة".

وصدر بيان لابانت قبيل ساعات من القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب في البنتاغون لمنع دخول من وصفهم بالمتشددين الى الولايات المتحدة، وفرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.

وينص القرار خصوصا على انه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة اشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الاتية: العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على ان يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.

وكانت الممثلة الايرانية ترانة علي دوستي بطلة فيلم "البائع" المرشح للفوز بجائزة اوسكار افضل فيلم اجنبي اعلنت انها ستقاطع حفل توزيع هذه المكافآت السينمائية في الولايات المتحدة احتجاجا على عزم ترامب وقف منح تأشيرات دخول لرعايا دول اسلامية بينها ايران.

وفيلم "البائع" للمخرج الايراني المعروف اصغر فرهادي مرشح للفوز بجائزة اوسكار افضل فيلم اجنبي خلال الحفل الذي يقام في 26 شباط/ فبراير المقبل في لوس انجلوس. وسبق لفرهادي ان فاز بجائزة اوسكار افضل فيلم اجنبي العام 2012 عن فيلمه "انفصال".

