  • السبت ٢٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185901 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 15:27 الاقسام: اجتماعيات  
ضغوط الحياة يمكن استغلالها بشكل إيجابي

ضغوط الحياة يمكن استغلالها بشكل إيجابي

كشفت دراسة أن ضغوط يمكن استغلالها بشكل إيجابي في الحياة واعتبارها «حصناً واقياً» من الشيخوخة، عن طريق السيطرة على الأفكار والتخفيف من القلق.

وذكرت الدراسة ، أن الإجهاد والضغط العصبيي، يجعلان الإنسان أكثر انسجاما، وذلك على عكس المعتقد الشائع بأنهما يسببان الشيخوخة المبكرة ويعززان الشعور بالكآبة، وأن أسباب الإصابة بالشيخوخة هو قصر «لتيلوميرات»، الذي يرجع إلى الإكثار من المشروبات السكرية أو الإصابة بالاكتئاب المزمن.

وأكد الفريق مكتشف الدراسة الحائز علي جائزتي «علم النفس ونوبل» في الأحياء والذي كرس حياته لدراسة مدى جدوى الإجهاد في مكافحة الشيخوخة، وذلك عن طريق فحص الكروموسومات الموجودة في كل خلية موجودة بجسم الإنسان، أن ضغط الدم المزمن لا يؤدي بالضرورة إلى تلف «التيلومير»، وبالتالي حدوث الشيخوخة بشكل أسرع.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0672 sec