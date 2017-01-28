كشفت دراسة أن ضغوط يمكن استغلالها بشكل إيجابي في الحياة واعتبارها «حصناً واقياً» من الشيخوخة، عن طريق السيطرة على الأفكار والتخفيف من القلق.

وذكرت الدراسة ، أن الإجهاد والضغط العصبيي، يجعلان الإنسان أكثر انسجاما، وذلك على عكس المعتقد الشائع بأنهما يسببان الشيخوخة المبكرة ويعززان الشعور بالكآبة، وأن أسباب الإصابة بالشيخوخة هو قصر «لتيلوميرات»، الذي يرجع إلى الإكثار من المشروبات السكرية أو الإصابة بالاكتئاب المزمن.

وأكد الفريق مكتشف الدراسة الحائز علي جائزتي «علم النفس ونوبل» في الأحياء والذي كرس حياته لدراسة مدى جدوى الإجهاد في مكافحة الشيخوخة، وذلك عن طريق فحص الكروموسومات الموجودة في كل خلية موجودة بجسم الإنسان، أن ضغط الدم المزمن لا يؤدي بالضرورة إلى تلف «التيلومير»، وبالتالي حدوث الشيخوخة بشكل أسرع.