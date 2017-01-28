لا يهتم كثير منا بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات كوننا لا نعرف الفوائد العديدة التي تعود على الجسم عقب تناول تلك الأطعمة مما يجعلنا نهملها بصورة كبيرة، ولعل ابرز تلك الفيتامينات فيتامين « B5».

وأوضح موقع «bold sky»، في تقرير له أن فيتامين « B5»، أن الأطعمة التي تحتويه تكمن في الفطر، القرنبيط، اللحوم، منتجات الألبان، عباد الشمس، والمكسرات.

يساعد على مكافحة الإجهاد بصورة كبيرة كونه يقلل من مستويات القلق والتوتر، ويزيد من تحفيز هرمونات تساعد على الحفاظ على هدوء الجسم، بالإضافة إلى ذلك يعمل على منع فقر الدم لما يحتويه من حمض «البانتوثنيك»، الذي يحافظ على محتوي «الهيموغلوبين» في الدم.

ووفقاً للتقرير فأن فيتامين« B5»، من أفضل الفيتامينات للقلب كونه ينظم مستوي الكوليسترول في الدم ومن ثم تجنب التعرض لارتفاع ضغط الدم، ويحافظ على صحة الجلد والبشرة مما يجعله يحارب شيخوخة الجلد المبكرة.

ويساعد على تقوية جهاز المناعة بصورة كبيرة، من خلال زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، فضلاً عن قدرته على زيادة الطاقة للجسم وزيادة القدرة على التحمل ويقلل من الشعور بالتعب اليومي.