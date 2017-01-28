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رقم الخبر: 185899 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 15:53 الاقسام: عربيات  
تحضيرات ميدانية لاستعادة تدمر

تحضيرات ميدانية لاستعادة تدمر

ذكرت صحيفة "إيزفيستيا" الروسية ان التحضيرات الميدانية منصبة على عملية استعادة تدمر، مشيرة إلى أن الدعم الجوي المتواصل من جانب طائرات "الغربان السوداء" ومروحيات "التماسيح" سيكون مفتاح النصر على الإرهابيين.

ولفتت الصحيفة الروسية الى ان القوات الروسية بدأت باستخدام مروحيات "كا–52" الملقبة بالتمساح والطائرات الهجومية "سوخوي–25" المعروفة بالغراب الأسود، في عملية تحرير تدمر، حيث تقوم "التماسيح" بالبحث عن العدو وتحدد إحداثيات مواقعه، لكي تهاجمه "الغِدفان" وتقضي عليه، ووفق رأي الخبراء، فإن هذا التعاون الثنائي يضمن عمليا استمرار الهجوم على مواقع داعش من دون انقطاع.
وأشارت الصحيفة الى ان هذه الطريقة استخدمت في شرق محافظة حمص، حيث لم تكن "التماسيح" تشارك فقط في الهجوم على مواقع الإرهابيين، بل وترسل إحداثياتهم إلى طائرات القوة الجو–فضائية الروسية وطائرات القوة الجوية السورية، واليوم تستخدم هذه الطريقة في عملية تدمر أيضا.
ويكشف المصدر، ان هذا التعاون الثنائي يجب أن يعوض تعذر إمكانية استخدام بطاريات المدفعية التابعة للجيش السوري الذي يهاجم تدمر، ويضمن له الدعم الجوي اللازم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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