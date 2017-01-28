سيداتي، سادتي المؤتمرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحیة عطرة لجميع الأساتذة، الباحثین، والضیوف الکرام الحاضرین في هذا المؤتمر وخاصة الضيوف الكرام الذين تحملوا عناء السفر الى جمهوریة ايران الإسلامیة. وأتقدم كذلك بجزيل الشكر والإمتنان لرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية لقيامها بتنظيم هذا المؤتمر والجلسات التمهيدية له، حرصا على فتح بابٍ جديد على الحوار واللقاء الثقافي بين ايران وجوارها العربي في ظروفٍ حَرجة وإقلیمٍ متوتر ومنقسم.

حضرت أمامکم بکل أمل وأنا أتسائل في نفسي: هل يمكن أن يثمر حوار النخب، في وقتٍ أذبلت الصراعات الإقليمية كل فرص التقارب؟ وأن ينتج اللقاء الجاد والصريح بين المثقفين، ما خابت الإستراتيجيات المتخاصمة في الحصول عليه؟ هل هنالك من مخرجٍ أمام الثقافة والفكر، لا تستطيع السياسة من التقرب منه دون مساعدة النخب؟ وهل من بُنى وأُسَس للتعايش السلمي والتعاون الإستراتيجي ینقصنا ونحتاجه للخروج من ظرفنا الحالي، یمکن أن نتوقع من اهل الفكر والفن التأسيس له، دون انتظار إذناً أو مجالاً من قبل أهالي السياسة؟

إسمحوا لي أن أتقدم ببعض الأفكار حول هذا الأمر، وأربطُها برؤيةٍ إستراتيجية حول الوضع الراهن سبق وأن تكلمت عنها في بيروت في الجامعة اللبنانية وأيضا في موتمرٍ في جامعة العلامة الطباطبائي بطهران.

بإختصار شديد، أرى أن الوضع الراهن من الصراعات والمناقشات الجارية یتمحور حول اضطراب وخلل في التوازن الإقليمي، نتيجة تغييرٍ في مكانة منطقة الشرق الأوسط في النظام الدولي، وإختلال في القواعد الحاكمة على التعامل بين دول المنطقة، وخروج بعض اللاعبين المهمين من الساحة ودخول آخرين من أهمهم اللاعبين دون مستوى الدول أي الحركات المتشددة التي توصف بــــ «شبه الدول». حصيلة هذا الإختلال، بدأت حركةٌ جديدة من قبل القوى الإقليمية، كان دافعها الأساسي الخوف على المصالح والسعي وراء إتساع رقعة النفوذ والتأثير الإقليمي، أنتج تصادماً حاداً إعلاميا وعلى أرض الواقع، حيث لا ترى أيٍّ من هذه القوى بدّاً أو بديلا له.

حسب هذه القراءة المتأنية للواقع الراهن، السبب في هذا التوجه ليس الا القبول بفكرة ونموذج «القوة الأقوى في المنطقة»، التي بمقدورها أن تُحقق أُمنياتها التاريخية وتُحافظ على منافعها الإستراتيجية رغم معاداة الآخرين أي القوى الأخرى في المنطقة. لكن ما يفوت هذه الرؤية الإستراتيجية المنتشرة في الإقليم، هو تغيير الظروف والحالة الرثّة التي وصلت لها منطقة الشرق الأوسط بعد كل هذه السنوات من الحرب والدمار وعدم الإستقرار. والأمر المهم الآخر هو ترابط الإقليم ببعضه البعض، حيث لم يعد ممكنا اجتناب الأزمات التي تعيشها المنطقة ودول الجوار والإنفراد بالإستقرار والتنمية في إطار حدود الدولة مهما بلغت قوتها وسطوتها. والأمر الثالث هو أن فرص التنمية والإستقرار والنمو، ما عادت قابلة للتحقق في إطار الدولة الواحدة بل كما نشاهد في باقي أرجاء العالم، أصبح النمو والتقدم موضوعٌ إقليمي يحتاج الى تعاون وتعاضد من خلال نظامٍ إقليمي خاص، تتوصَّل اليه كل منطقةٍ بطريقتها الخاصة.

لهذا السبب، سَبَقَ أن طرحت رؤية بديلة مستقبلية، تحت عنوان: «المنطقة الأقوى بدلا من الأقوی في المنطقة» مفادها تبديل أرض المنافسة الإقليمية الى الجانب الإيجابي وبناء المنطقة، وتدشين معايير ومؤشرات القوة الحقيقية في بلداننا؛ التي هي الإزدهار والتنمية والكفاءة وارتقاء مستوى الموارد البشرية والمشاركة الشعبية. السعي وراء انتشار نموذج الإستقرار، والمنافسة فيتجاوز الخلافات وحل الأزمات للحصول على الفرص الإقتصادية لبناء الأسس التنموية للمناطق المنكوبة والمأزومة، من شأنه أن يغير وجه اللعبة وكذلك وجه المنطقة، في فرصةٍ فريدةٍ ربما تكون الأخيرة أمامنا لتجاوز التخاصم وهدم البنى وإفشال ما تبقى من هيمنة الدولة ودورها في مجتمعاتنا.

في هذا الإطار اُريد أن أرجع الى محور التساؤل الذي طرحته في بداية حديثي حول الفرص والآفاق الموجودة أمام الثقافة والفكر والنخب الإجتماعية والمثقفين، لإحداث ثقبٍ في هذا الأفق الحالك نحو النور والتأسيس لحياة مختلفة:

1- ما يجري في هذه المنطقة هو الصراع بين الرؤيتين:

رؤية تعتمد الوضع الراهن كأساس وتتكل على التاريخ ومجرياته كمنطق وحجة للقيام بخطواتها. هذه الرؤية لا تستطيع أبداً أن تتجاوز الماضي ومناقشاته ولا تريد أن تقبل بإمكانية حدوث شيء مختلف دون الرضوخ الى موازنات الواقع المعاش.

وفي المقابل؛ هنالك رؤية لا ترضخ الى الواقع الحالي وترفض أن تعتبره مصيراً لابد منه، ولا تفقد الأمل بالإنسان والجمهور والثقافة والهوية وتستمر في المحاولة لإيجاد مخرجاً من الظلمات التي ترسمها الأحداث والإعلام.

هذه رؤية يتبناها الشباب في مجتمعاتنا والعجيب في الأمر أن كل مجتمعاتنا شبابية حيث تتجاوز نسبة الشباب الأكثرية. لكن ما نعيشه هي أزمة سماها المثقف الفلسطيني، فهمي جدعان، أزمة الآفاق المسدودة. والسؤال الرئيسي هنا من الذي يمكنه أن يرسم أفقا للمستقبل، وبديلا للوضع الراهن غيرَ المثقفين وأهل الفن والفكر؟ وكيف يمكن أن نتجاوز الراهن لو لم نؤمن بالمستقبل ونرسمه ونلتزم بلوازمه؟ في علم المستقبليات، يجري الحديث عن سيناريوهات المستقبل. كثير من هذه السيناريوهات ممكنة ولكن قلیلة منها محتملة وبعض منها تتوسع لتكون نواة الواقع المستقبلي الذي يحدث. كيف ينمو سيناريو وتتصاعد احتمالات تحققه وما هي الآليات التي يمكنها أن تزيد فرص نجاح أحد هذه السيناريوهات؟

حسب دراسة قمنا بها في مركز الدراسات الإستراتيجية الرئاسي، قبل عام وقبيل توقيع الإتفاقية النووية، تناولت أهم مراكز الدراسات الإستراتيجية في المنطقة، لا توجد رؤية واضحة لأصحاب القرار وصُنّاعه في منطقتنا عن المستقبل الأمثل لهذه المنطقة ويستمر كل بلد في رسم الوضع المثالي له لا لغیره وحسب مصالحه الخاصة، دون الإذعان الى ضرورة رسم سيناريو يمكن القبول به من قبل كافة الأطراف المعنية. وهنا دور المثقفين في المكان والأرضية التي أبى أو إستعصى على الساسة أن ينتجوا أو يثمروا فيه. الحفاظ على الأمل، رسم سيناريو للمستقبل يتجاوز الراهن نحو الأفضل، يمكن فيه التعاون للإرتقاء بالإقليم يكون قابلا للتصديق والقبول من قبل كافة الأطراف. والحوار والمناقشات الجادة بين الشعوب والمثقفين بهذه الرؤية المستقبلية، بعيدا عن الهموم اليومية للأجواء المسيسة والمنقسمة بإمتياز، ستكون أملنا الوحيد لإرغام الواقع للسير نحو المؤمّل.

2- الحالة الراهنة ليست حصيلة انعدام الآفاق والرؤى المستقبلية بل هي أيضا تعاني من فقدان المفاهيم والبنى الثقافية اللازمة للتعايش والتعاون والسلام والتقدم. هذه المفاهيم تحتاج الى مناقشة وصياغة فكرية، ثقافية، اجتماعية ولا يمكن أن يقوم بهذه المهمة سوى أهل الفكر والفن والقلم. تحتاج هذه المفاهيم الى تراكم وإنتشار واستمرار في الإنتاج والترويج لها، كما نحتاج الى الإبداع في إبتكار مناهج وآليات جديدة للحوار والتعايش بين مختلف الفئات الإجتماعية والطوائف الدينية والمجموعات العرقية والإثنية في داخل البلد الواحد وفي مابين دول المنطقة. الطرق المعتمدة سابقا لهذه الأغراض النبيلة لم تعد تجدي أو تثمر. أنظروا الى واقع التقاسم المذهبي الجاري في هذا الإقليم؟ الحوارات المبنية على التقارب بين المذاهب واجهت عثرات كبيرة وتحتاج الى ابداع جديد نابع من واقع مرير، لابد من تجاوزه.

أتمنى أن يساعد طرح هذه الأفکار في خلق فرصة أو نافذة أمام الباحثین والعلماء والمثقفين للتدقیق الأکثر والنقاش البناء.