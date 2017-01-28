وقد وجه منتجو الوثائقي دعوة خلال الأسابیع الماضیة مطالبین بحضور الرجل الديني في الوثائقي لتقدیم بیانات عن الإسلام والشیعة.

وحضر مدیر قسم اللغة الکوریة لمعهد اللغة بجامعة المصطفی حجة الإسلام «مهدي منصوري خواه» في تسجیل الفیلم الوثائقي التلفزیوني في کوریا الجنوبیة باعتباره أول رجل ديني شيعي یظهر في التلفزیون الکوري.

وفي هذه المقابلة التي استغرقت نحو ساعة تم طرح أسئلة عدیدة في المجالات المختلفة منها الفرق بین الشیعة والسنة وفلسفة الحجاب ومکانة المرأة في الإسلام ورؤیة الإسلام عن الإقتصاد وحلول إقتصادیة قرآنیة وبرنامج الإسلام لإيران الحدیثة وغیرها.

وفي ختام المقابلة سئل عن رأي باحث الأدیان حول التصریحات الأخیرة للرئیس الأمريکي دونالد ترامب بشأن فرض القیود علی دخول المسلمین إلی الأراضي الأمریکیة وهو قدم أجوبة کل الأسئلة وفق الثقافة والتقلیدات الکوریة ودعا الشعب والمشاهدین لهذا البرنامج إلی زیارة ایران والمشارکة في دورات لمعرفة الإسلام والشیعة .

وجری تسجیل البرنامج في المدرسة العلمیة «امیرالمؤمنین علیه ‌السلام» في طهران وجرت مقابلتان أخریان مع مدیر المدرسة حجة الإسلام «يونس صفري» وطالب آخر.