وستحضر عرض الفيلم المخرجة كريستن جانسن التي عدت هذا الفيلم ضمن افضل الافلام في سنة 2016، وستعرف بالفيلم بهذه المناسبة.

وعرض فيلم «احلام الفجر» في يومي السبت والأحد ضمن برنامج خاص سيتضمن الى جانب عرض «احلام الفجر» تناول بعض اعمال المخرج مهرداد اسكويي الاخرى بالشرح والتوضيح.

فيلم «احلام الفجر» فاز بـ24 جائزة دولية من عدة مهرجانات منها: مهرجان «آنتنا» ومهرجان برلين السينمائي في دورته السادسة والستين، ومهرجان True & False (ركن True vision)، ومهرجان Full Frame في دورته التاسعة عشرة، ومهرجانات في مولدافيا وبولندا والمانيا وامريكا والبرتغال.

يروي الفيلم حياة مجموعة من الفتيات اللواتي يعشن في اصلاحية في اطراف طهران ويمضين فترة انتظار صعبة في الأيام الأخيرة من العام من أجل الحصول على حريتهن.

ويعد «احلام الفجر» من افضل الافلام في السينما الايرانية في نظر بعض السينمائيين، وسيعرض اربع مرات في المتحف المذكور.