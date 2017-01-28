حقق الفيلم القصير «خروجي» من إنتاج بابك حبيبي جائزة في مهرجان Irvine الذي اقيم في الولايات المتحدة.

أن الفيلم الإيراني القصير «خروجي» من انتاج المخرج بابك سيفي قد حقق جائزة في المهرجان Irvine الذي أقيم في الولايات المتحدة في 21 و22 كانون الثاني/ يناير.

وقد بدأ المهرجان فعالياته في ولاية كاليفورنيا الاميركية واستطاع الفيلم الايراني المذكور أن يحقق لقب أفضل فيلم قصير.

يذكر أن ثلاثة أفلام إيرانيّة أخرى قد حققت جوائز خلال هذا المهرجان، ودخلوا المنافسات على جائزة أوسكار لهذا العام.