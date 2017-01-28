اعلن مساعد رئيس جامعة امير كبير الصناعية في شؤون آسيا وافريقيا احمد شوشتري عن تقديم تسهيلات للطلبة العراقيين لاستكمال دراستهم في الجامعات الايرانية سيما جامعة اميركبير.

واوضح شوشتري اليوم السبت انه وفي اطار التنسيق مع وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا نعمل على التمهيد لاستقبال الطلبة العراقيين وتوفير امكانية استكمال دراستهم في الجامعات الايرانية.

وفيما نوه الى زيارة وفد من جامعة اميركبير إلى العراق ولقائه وزير العلوم ورؤساء عدد من الجامعات العراقية بما فيها جامعة بغداد والفرات الاوسط وبابل اوضح ان الوفد الايراني بحث مع الجانب العراقي حول التعاون العلمي والتعليمي المشترك .

وتابع شوشتري قائلا إن الوفد قدم شرحا حول كيفية استقبال الطلبة العراقيين لاستكمال دراستهم في جامعة اميركبير مما لاقي ترحيب وزير العلوم العراقي.

واضاف ان وزير العلوم العراقي دعا خلال اللقاء الى ايفاد عدد من اساتذة عراقيين الى جامعة اميركبير للمشاركة في الدورات التخصصية قصيرة المدى وكذلك ورشات تعليمية في الجامعة.

واوضح اننا قررنا استقبال مئة من الاساتذة العراقيين للمشاركة في دورة تعليمية في جامعة اميركبير تستمر شهرا واحدا على ان يتفقد هؤلاء الاساتذة، المختبرات التخصصية والبحثية في الجامعة للتعرف على اسلوب التعليم وادارة المكتبات وكذلك البنية التحتية فيها.

وفيما نوه الى التوقيع على مذكرة تفاهم وملحق مالي بين جامعتي اميركبير وبغداد اكد ان الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ ما اتفقا عليه.

واشار الى اجتماع اعضاء الوفد الايراني مع مسؤولي جامعة الفرات الاوسط واضاف ان اللقاء تمخض عن توقيع مذكرة تفاهم وملحق مالي ينصان على توفير الارضية لاقامة دورات مشتركه على مستوى الماجستير.

وفيما يتعلق باللقاء مع مسؤولي جامعة بابل اوضح ان هؤلاء المسؤولين دعوا الى اقامة ملتقى مشترك بين كلية الهندسة والمناجم في جامعة اميركبير وقررنا تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع.