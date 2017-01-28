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|رقم الخبر: 185891
|تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017
|الوقت: 14:27
|الاقسام: رياضة
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وتتأهل لبطولة العالم لهذا العام
ايران بطلة آسيا واقيانوسيه لكرة السلة بالكراسي المتحركة
استطاع المنتخب الايراني بكرة السلة للكراسي المتحركة ان يكمل انجازاته الباهرة في تصفيات آسيا واقيانوسيه لبطولة العالم التي ستجري هذا العام في كندا ويقهر المنتخب الياباني ويتغلب عليه بنتيجة 67 – 51.
هذا وكان المنتخب الاسترالي قد تغلب على المنتخب التايلندي واحتل المركز الثالث ليتأهل مع ايران واليابان الى نهائيات كندا.
هذا وكان المنتخب الايراني قد تمكن من هزيمة استراليا 64-59 يوم الجمعة ليواجه منتخب اليابان في اطار المباراة النهائية لبطولة آسيا لكرة السلة بالكراسي المتحركة تحت 23 سنة.
وحققت ايران 6 انتصارات متتالية دون خسارة في البطولة الاسيوية ببانكوك، حيث هزمت تايلند والهند والصين واليابان واستراليا.
ومن الجدير بالذكر ان هذه البطولة استمرت خمسة ايام وانتهت السبت المصادف 28/1/2017.
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