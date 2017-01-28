استطاع المنتخب الايراني بكرة السلة للكراسي المتحركة ان يكمل انجازاته الباهرة في تصفيات آسيا واقيانوسيه لبطولة العالم التي ستجري هذا العام في كندا ويقهر المنتخب الياباني ويتغلب عليه بنتيجة 67 – 51.

هذا وكان المنتخب الاسترالي قد تغلب على المنتخب التايلندي واحتل المركز الثالث ليتأهل مع ايران واليابان الى نهائيات كندا.

هذا وكان المنتخب الايراني قد تمكن من هزيمة استراليا 64-59 يوم الجمعة ليواجه منتخب اليابان في اطار المباراة النهائية لبطولة آسيا لكرة السلة بالكراسي المتحركة تحت 23 سنة.

وحققت ايران 6 انتصارات متتالية دون خسارة في البطولة الاسيوية ببانكوك، حيث هزمت تايلند والهند والصين واليابان واستراليا.

ومن الجدير بالذكر ان هذه البطولة استمرت خمسة ايام وانتهت السبت المصادف 28/1/2017.