تظهر علامات الإصابة بالتهاب حاد في الحلق، عندما يسيل اللعاب داخل الفم، مع كثرة السعال الذي يعقبه تعب شديد، ويصبح الحلق بعد ذلك في حالة تهيُّج، وليس بالضرورة أن تزور الطبيب لمعالجة هذه الحالة، إذ يمكن اللجوء لبعض العلاجات المنزلية، لوضع حد لآلام الحلق.

وحسب رأي الدكتور بريت كومر، من كلية الطب بجامعة كنتاكي الأميركية، الذي نقلته صحيفة Prevention البريطانية، فإن العلاجات المنزلية بإمكانها تخفيف الألم، لكن لا يعني ذلك أنها ناجعة وإليك فيما يلي 6 علاجات منزلية فعالة:

الغرغرة بالماء المالح

بإمكان الماء المالح أن يخفف الالتهابات؛ نظراً لقدرته على مقاومة الحموضة المتسببة في تهيج الحلق، كما تساعد الغرغرة بالماء المالح على طرد التعفنات الموجودة في الحلق.

وحسب رأي طبيبة الأسرة ميا فنكلستون، فإنه يمكن وضع ما مقداره ربع ملعقة إلى نصف ملعقة من الملح في 200 غرام من الماء الدافئ، ثم القيام بغرغرتها مرتين كل ساعة.

اشرب السوائل الباردة

للسوائل الباردة قدرة كبيرة على تخفيف الآلام والحد من الالتهابات؛ فشربك لسوائل باردة يخفف بنسبة كبيرة من التهاب الحلق، تقريباً بنفس الكيفية التي تخفف فيها ألم قدمك المصابة بوضع كمية من الثلج عليها.

تجنب الأطعمة الحامضة

يتسبب الارتجاع في تقرُّح الحلق، لذلك يؤكد الدكتور كومر أن كل أكلة تتكون من الحمضيات بإمكانها تعميق وزيادة آلام الحلق. لذلك ينصح بتجنب تناول الأطعمة المقلية، وتجنب المشروبات الغازية، وعدم شرب عصير كل من: الليمون والبرتقال، كما يدعو لعدم النوم بعد الأكل مباشرة؛ لأن ذلك سيسبب الارتجاع الذي يزيد بدوره من تقرح الحنجرة.

إياك وتناول مضاد للحموضة

إذا كنت تعتقد أن تعاطي أدوية مضادة للحموضة بإمكانه أن يخفف من آلام الحلق، فعليك أن تتذكر جيداً أن ذلك لن يكون في صالحك على المدى الطويل.

أضف رشَّة من الكركم إلى الشاي

للكركم فوائد صحية متعددة، فحسب دراسات، فإن الكركم يقاوم تكون الخلايا السرطانية، ويقي من أمراض الدماغ، كذلك لديه قدرة هائلة على التخفيف من وطأة الالتهابات، بما في ذلك التهاب الحلق، لذلك ينصح بإضافة القليل من الكركم إلى الشاي، أو إلى الماء المالح للغرغرة.

خذ حبة من دواء «إيبوبروفين» المضاد للآلام، إذ يُمكن لأقراص دواء إيبوبروفين تسكين آلام تورم الحلق، ووضع حد للحرقة المسببة للسعال، ويشيد الأطباء بفاعلية هذا الدواء، وينصحون بتعاطيه بعد الأكل، مع مراعاة الجرعات التي صرح بها الطبيب.

خذ قسطاً من الراحة

جسم منهك يساوي جهازاً مناعياً ضعيفاً، إذا كنت تشعر بالإرهاق فجسدك لن يستجيب إلى محاولات الشفاء بسرعة، لذلك ننصحك بأخذ قسط من الراحة، بعيداً عن الضغوطات اليومية؛ فهذا يساعد على تعزيز مناعة الجسم، ما من شأنه تعزيز القدرة على الشفاء من التهاب الحلق بسرعة.

في حالة فشل كل هذه العلاجات المنزلية.. في حال تواصلت الآلام في حلقك لمدة 48 ساعة متتالية، فيمكن أن يسبب ذلك تعفناً بكتيرياً، يتبعه التهاب حاد بالحنجرة. في هذه الحالة، ينصح الدكتور كومر باستعمال المضادات الحيوية، وبعض الأدوية المنشطة لإيقاف آلام الحلق، والاتصال بطبيبك مباشرة، وبيان ما تشكو منه بالتفصيل.