تحدثت الدكتورة المعالجة لبطلة التايكواندو الايرانية كيميا علي زادة قائلة: طبق النظام العلاجي والبرامج المخصصة للعضلات ولاطراف القدمين واليدين، والتقوية السريعة للياقة البدنية وباتخاذ نظام غذائي صحي سريع ومبرمج، من الممكن ان تعود كيميا بعد اربعة أشهر الى الميادين الرياضية.

وأوضحت الدكتورة "سارا جمهوري": انه ليس هناك أي خوف على الحالة الصحية للبطلة العالمية "علي زاده"، وانها سوف تبدأ من الاسبوع المقبل بالتمارين الرياضية المتعلقة باللياقة البدنية الخفيفة وتستمر عليها مع بعض التمارين الخفيفة المتعلقة بالتايكواندو لمدة شهرين.

وأردفت جمهوري: وانها – أي كيميا – تستطيع بعد أربعة أشهر ان تبدأ بتمارينها العادية والقوية المتعلقة بلعبتها بالخصوص اذا استمرت على العلاج الطبيعي بشكل مستمر طيلة هذه الفترة.

وفي النهاية تأسفت الدكتورة جمهوري بأن كيميا لا تستطيع المشاركة في المسابقات العالمية في عام 2017 لانها لاتكون وقتها قد استعادت قوتها الصحية والبدنية بشكل كامل.