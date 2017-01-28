قال رئيس مؤسسة رازي الايرانية لانتاج الامصال والابحاث حميد كهرام ان المؤسسة تنتج افضل الامصال العلاجية المضادة للدغات الافاعي والعقارب في العالم كما تؤمن حاجة البلاد لهذا النوع من الامصال بصورة كاملة.

واضاف، كهرام في تصريح ادلى به امس ان منتجات المؤسسة انقذت آلاف المصابين من الموت.

وتابع: ان ايران من البلدان ذات الاصابات العالية باللدغات في العالم الا ان الامصال التي تنتجها المؤسسة تنقذ المصابين من الموت مئة بالمئة.

ولفت الى ان الكثير من بلدان المنطقة وغرب آسيا دعت الى الاستفادة من الامصال المنتجة في مؤسسة رازي لعلاج الاصابات باللدغات.

واشار الى ارتفاع الطاقة الانتاجية للامصال في المؤسسة وقال، ان حجم الانتاج كان قد وصل الى 72 الف مصل في عام 2007 الا انه بلغ خلال العام الماضي 134 الفا و 800 مصل بفضل مضاعفة جهود الكوادر المختصة العاملة في المؤسسة.