حديقة أكبرية تعد إحدى أشهر الحدائق في مدينة بيرجند حيث تقع في قرية أكبرية وفي نهاية شارع معلم،

وقد تم تشييدها وزراعة أشجارها في منطقة جبلية ذات طبيعة رائعة وشيد فيها في تلك الآونة مبنيان قديمان يعود تأريخ أحدهما إلى حشمت الدولة والد إبراهيم شوكت الملك الذي حكم تلك النواحي في أواخر العهد الزندي وأوائل العهد القاجاري، وأما المبنى الآخر فهو عبارة عن مضيف للشخصيات الهامة آنذاك وقد شيده شوكت الملك بنفسه.

الغرض من تأسيس هذه الحديقة الجميلة هو إسكان الضيوف الهامين الذين يستقبلهم الملك لذا يمكن اعتبارها منتجعاً سياحياً، والمبنيان السابقان اللذان أشرنا إليهما يتكونان من عدة أجزاء واسعة، فمبنى حشمت الدولة الذي أشرنا إليها يقع في ناحيتها الشرقية وهو مكون من طابقين، الطابق الأول فيه ممران طويلان يربطان بين الأجزاء الثلاثة الأساسية التي تتكون منها الحديقة، وهي مركز الحديقة والحديقة الجنوبية والاصطبل.

والمبنى المركزي في هذا الحديقة يقع في الناحية الغربية حيث تم تشييده كدار للضيافة واستقبال الضيوف البارزين ويقع في مركز الحديقة وهو مزين بزخارف ونقوش هي الغاية في الروعة وتم تشييده في إطار أسلوب معماري جميل وفريد من نوعه حيث يتألف من طابقين.

حديقة كلشن في مدينة طبس الصحراوية

تقع حديقة كلشن في الناحية الشمالية الشرقية من محافظة خراسان الجنوبية في نهاية شارع بنفس هذا الاسم وقد تم تأسيسها بواسطة الحاكم مير حسن خان الذي كان والياً على ناحية طبس في عهد الملك نادر شاه، وفيها مبنى كبير مؤلف من طابقين كبيرين وقبو صغير حيث تحيط به العديد من أشجار النخيل، ويتكون من بوابة واسعة مزينة بزخارف من الجبس ومن ثم باحة كبيرة مشجرة وإيوان مشيد من عمودين محاط بنقوش رائعة.

هذه الحديقة الكبيرة فيها شارعان متقاطعان في وسطها وبحيرة جميلة تضم ثلاث نافورات، كما أنها تقع إلى جانب ينابيع للمياه الباردة والحارة حيث تجري فيها مياه هذه الينابيع على شكل جداول فتجتازها لتتجه نحو ضواحي المدينة.

أضف إلى ذلك فإن هذه الحديقة رافلة بالأشجار الباسقة كالصنوبر والسنديان الأمر الذي أضفى طلاوة على أجوائها وزادت من جمالها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجزء الجنوبي منها أصغر من جزئها الشمالي، وقد شيدت فيها عدة اصطبلات للخيول وبحيرة مربعة الشكل.